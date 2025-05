Ομοσπονδιακό εμπορικό δικαστήριο έκρινε παράνομους τους δασμούς του Τραμπ και η αγορά παίρνει ανάσα μετά από εβδομάδες αστάθειας και μεταβλητότητας. Ωστόσο κανείς δεν μπορεί να πει ότι η καταστροφική για τους επενδυτές αβεβαιότητα αποτελεί παρελθόν.

Το έπος των δασμών του προέδρου Τραμπ πήρε άλλη τροπή, όταν το δικαστήριο ακύρωσε το μεγαλύτερο μέρος των δασμών του, προκαλώντας την άμεση προσφυγή της κυβέρνησης να εφεσιβάλει την απόφαση και πυροδοτώντας ένα ράλι για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού χρηματιστηριακού δείκτη.

Το χρονικό



Το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου στο Μανχάταν αποφάνθηκε υπέρ μιας ομάδας μικρών επιχειρήσεων και πολιτειών υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών, κρίνοντας ότι ο Τραμπ είχε υπερβεί τα όρια της εκτελεστικής του εξουσίας. Συγκεκριμένα, ο Τραμπ είχε επικαλεστεί την Πράξη Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης του 1977 ή IEEPA, η οποία δεν αναφέρει συγκεκριμένα τους δασμούς, για να δικαιολογήσει τις εισφορές.

Το Σύνταγμα μεταβιβάζει την εξουσία καθορισμού δασμών στο Κογκρέσο. Με τη σειρά του, το Κογκρέσο με την πάροδο των ετών είχε μεταβιβάσει ειδικά την εξουσία στον πρόεδρο να καθορίζει δασμούς σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως παραβιάσεις εμπορικών συνθηκών. Το ερώτημα που τέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο έχει εθνική δικαιοδοσία για όλα τα δασμολογικά και εμπορικά ζητήματα, ήταν κατά πόσον η IEEPA έδινε στον Τραμπ την εξουσία να θέτει απεριόριστους δασμούς σε αγαθά από σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου.

«Το δικαστήριο δεν ερμηνεύει την IEEPA ώστε να παρέχει τέτοια απεριόριστη εξουσία και ακυρώνει τους αμφισβητούμενους δασμούς που επιβλήθηκαν βάσει αυτής», έγραψε η τριμελής επιτροπή στην απόφασή της.

Η αντίδραση της αγοράς



Οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι σε φρενήρη κατάσταση όσον αφορά τους δασμούς, ιδίως οι αμερικανικές μετοχές, οι οποίες έχουν υποχωρήσει απότομα ως απάντηση στους αιφνιδιαστικούς δασμούς, ή στις απειλές για δασμούς, κατά σημαντικών εμπορικών εταίρων και άλλων. Ο Τραμπ αποδείχθηκε ότι έχει γρήγορα αντανακλαστικά στο να αμβλύνει ή να καθυστερήσει τους δασμούς, προκαλώντας την ανάκαμψη της αγοράς.

Η απόφαση προκάλεσε απότομα κέρδη για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών. Τα μελλοντικά συμβόλαια του S&P 500 σημείωσαν άνοδο 1,6%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones σημείωσαν άλμα πάνω από 540 μονάδες ή 1,3% και τα futures του Nasdaq-100 κέρδισαν 1,9%.

Εάν τα κέρδη αυτά διατηρηθούν μέχρι το άνοιγμα της Wall Street, οι βασικοί δείκτες θα είναι σε καλό δρόμο για να προσθέσουν στα ισχυρά κέρδη του Μαΐου, τα οποία έχουν εξαλείψει το απότομο selloff που είχε ωθήσει τον S&P 500 στα πρόθυρα μιας bear market μετά την εφαρμογή από τον Τραμπ στις 2 Απριλίου σαρωτικών «αμοιβαίων» δασμών κατά των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ.

Όπως σημειώνει το Marketwatch, η απόφαση αυτή δεν θα πρέπει να αποτελεί σοκ. Οι επενδυτές είχαν θεωρήσει το ενδεχόμενο μιας απόφασης κατά του Τραμπ ως κίνδυνο για την αγορά.

Η κίνηση το βράδυ της Τετάρτης έφερε ανάσα ανακούφισης από την αγορά μετά από εβδομάδες έντονης μεταβλητότητας που προκλήθηκε από το μπρα ντε φερ του εμπορικού πολέμου, ανέφερε σε σημείωμά του ο Στίβεν Ινές, διευθύνων σύμβουλος της SPI Asset Management.

Το δασμολογικό σοκ είχε υποδαυλίσει τους φόβους για πιθανή αύξηση του πληθωρισμού και οικονομική επιβράδυνση. Στη συνέχεια ο Τραμπ προχώρησε στην καθυστέρηση των περισσότερων δασμών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανάκαμψης. Την Παρασκευή, ο Τραμπ είχε απειλήσει με δασμό 50% στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιουνίου, στέλνοντας τις μετοχές χαμηλότερα. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ανέβαλε την προθεσμία για τους δασμούς στις 9 Ιουλίου, καθώς η Ε.Ε. συμφώνησε να επιταχύνει τις συνομιλίες, συμβάλλοντας σε μια μεγάλη ανάκαμψη την Τρίτη.

«Η απόφαση αυτή είναι κάτι περισσότερο από μια απλή νομική υποσημείωση. Είναι μια δομική στροφή στο αφήγημα Τραμπ: από τους δασμούς του ισχυρού άνδρα στην προστασία των θεσμών, έγραψε ο Ινές. «Και οι traders, που κυνηγάνε πάντα τη δυναμική ανόδου, τρέχουν ήδη μπροστά από τις εξελίξεις». Τούτου λεχθέντος, η απόφαση δεν είναι η τελευταία πράξη στο σίριαλ, σημείωσαν ο Ινές και άλλοι αναλυτές.

Τι θα επακολουθήσει



Η απόφαση φέρνει σε σύγχυση τις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και πολλών εμπορικών εταίρων.

«Πώς θα αντιδράσουν η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ε.Ε., η Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτή την είδηση; Πιστεύουμε ότι ένας λόγος που οι διμερείς διαπραγματεύσεις είχαν κολλήσει ήταν ότι οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ μπορεί να είχαν προβλέψει αυτό το αποτέλεσμα», δήλωσε ο Ανικέτ Σαχ, στρατηγικός αναλυτής της Jefferies, σε σημείωμά του. Δεν είναι σαφές αν θα θεωρήσουν τώρα τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ως ένα θέμα που θα επιλυθεί από τα δικαστήρια ή θα ξανασυνεργαστούν με την Ουάσινγκτον για την εμπορική πολιτική, είπε.

Υπάρχει επίσης το ερώτημα αν η κυβέρνηση θα αναζητήσει εναλλακτικές νομικές οδούς για την εφαρμογή των δασμών, σημείωσε ο Σαχ. Έχει η διοίκηση εναλλακτικές νομικές οδούς για την επιβολή δασμών πέραν της επίκλησης της IEEPA; Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το τμήμα 232, 301 ή 201 για την εφαρμογή δασμών;

(σσ. ο νόμος περί διεθνών οικονομικών δυνάμεων έκτακτης ανάγκης ή αλλιώς IEEPA, μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με το άρθρο 232, το άρθρο 301 και το άρθρο 201. Η IEEPA παρέχει πρόσθετη εξουσία στον Πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς, ιδίως κατά τη διάρκεια εθνικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβολή δασμών πέραν του πεδίου εφαρμογής των άλλων τμημάτων. Το τμήμα 201 ανταποκρίνεται στη ζημία του κλάδου που προκαλείται από τις εισαγωγές, δεν απαιτείται αδικία. Το τμήμα 301 αντιμετωπίζει συγκεκριμένα παραπτώματα από την αλλοδαπή. Το τμήμα 232 εξαρτάται από τις απειλές εθνικής ασφάλειας από τις εισαγωγές..).

Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές αντιμετωπίζουν τώρα την αβεβαιότητα που περιβάλλει την προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο. «Καθώς αυτή η απόφαση θα εφεσιβάλλεται, θα παρατείνει την αβεβαιότητα που επιβαρύνει επί του παρόντος τις επιχειρηματικές επενδύσεις», ανέφεραν οι αναλυτές της Renaissance Macro Research, σε ανάρτησή τους στο X.

Για όλη τη συζήτηση σχετικά με το TACO (Trump always chickens out δηλ. ο Τραμπ πάντα δειλιάζει)- ένα δημοφιλές ακρωνύμιο της Wall Street που υπερασπίζεται το λεγόμενο «buy the dip», της πτώσης δηλαδή της αγοράς που προκαλείται από τους δασμούς επειδή «ο Τραμπ πάντα δειλιάζει» – αξίζει να θυμόμαστε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «συνήθως ακολουθεί τουλάχιστον κάποιες από τις απειλές του για τους δασμούς», έγραψαν. «Εάν ο Τραμπ κερδίσει στην έφεση, οι δασμοί πιθανότατα θα επιστρέψουν».

