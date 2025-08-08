Η επαρχία Χουμπέι στην κεντρική Κίνα εγκαινίασε την Τετάρτη έναν δεύτερο εμπορικό τερματικό σταθμό για τις σιδηροδρομικές αμαξοστοιχίες που συνδέουν την Κίνα με την Ευρώπη, ενισχύοντας τη διασύνδεση των logistics μέσω της Ουχάν.

Το πρώτο εμπορικό δρομολόγιο από τον νέο σταθμό ξεκίνησε από τον σιδηροδρομικό κόμβο Σιανγκλουσάν με φορτίο ανταλλακτικών αυτοκινήτων και τελικό προορισμό το Καζακστάν.

Ο νέος τερματικός σταθμός, ο οποίος λειτουργεί στην πρωτεύουσα της Χουμπέι, την Ουχάν, επιτρέπει την ολοκλήρωση των τελωνειακών διαδικασιών επιτόπου, χωρίς την ανάγκη μεταφόρτωσης, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο συνολικός χρόνος μεταφοράς κατά περίπου δύο ημέρες. Παράλληλα, το κόστος διαχείρισης των φορτίων περιορίζεται κατά 15% σε σύγκριση με το προηγούμενο σύστημα.

Ο σταθμός Σιανγκλουσάν αποτελεί σημαντικό κόμβο για τη σύνδεση εμπορευματικών μεταφορών μέσω σιδηροδρόμου και πλωτών οδών, ενώ η νέα εγκατάσταση στην Ουχάν αναμένεται να βελτιώσει αισθητά τη ροή των εξαγωγών.

Μέχρι πρότινος, τα προϊόντα που προορίζονταν για εξαγωγή συγκεντρώνονταν στην Ουχάν και μεταφέρονταν μέσω του ποταμού Γιανγκτσέ στον σταθμό Γιουχιασάν —το μοναδικό τότε σημείο αναχώρησης εμπορικών αμαξοστοιχιών με προορισμό την Ευρώπη μέσω Κεντρικής Ασίας.

Η νέα επένδυση ενισχύει τη στρατηγική της Κίνας για διεύρυνση των χερσαίων εμπορικών διαδρόμων με την Ευρώπη, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» (BRI).