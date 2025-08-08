Η CureVac NV διευθέτησε μια μακροχρόνια διαμάχη για πατέντες εμβολίων mRNA με τις Pfizer Inc. και BioNTech SE στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της οποίας ο πρώην συνεργάτης της, GSK Plc, θα λάβει έως 500 εκατ. δολάρια και το 1% των δικαιωμάτων από μελλοντικές πωλήσεις εμβολίων.

Η συμφωνία επήλθε καθώς η BioNTech επιδιώκει να ολοκληρώσει την εξαγορά της CureVac, του πρώην ανταγωνιστή της, έναντι περίπου 1,25 δισ. δολαρίων. Η GSK θα λάβει 370 εκατ. δολάρια προκαταβολικά και επιπλέον 130 εκατ. δολάρια με την ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Η μετοχή της GSK σημείωσε άνοδο έως 1,7% στο Λονδίνο.

Μετά την κούρσα για την ανάπτυξη εμβολίων κατά της Covid-19, οι φαρμακευτικές εταιρείες ξεκίνησαν σειρά αγωγών μεταξύ τους για φερόμενες παραβιάσεις πατεντών. Οι δικαστικές διαμάχες επεκτάθηκαν στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, φέρνοντας αντιμέτωπους τους ανταγωνιστές στον χώρο των εμβολίων.

Η GSK συνεργάστηκε με την CureVac για την ανάπτυξη εμβολίων Covid-19, αλλά τα σχέδια απέτυχαν, χάνοντας έδαφος έναντι ταχύτερων ανταγωνιστών. Πέρυσι, οι δύο εταιρείες αναδιάρθρωσαν τη συνεργασία τους, με τη GSK να καταβάλλει στην CureVac έως 1,4 δισ. δολάρια για τα πλήρη δικαιώματα στα εμβόλια mRNA για τη γρίπη και την Covid-19 που ανέπτυσσαν από κοινού.

Η GSK θα λάβει επίσης το 1% των δικαιωμάτων από μελλοντικές πωλήσεις εμβολίων mRNA για τη γρίπη, την Covid-19 και σχετικούς συνδυασμούς από την Pfizer-BioNTech στις ΗΠΑ. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της CureVac από τη BioNTech, η GSK θα λαμβάνει το 1% των δικαιωμάτων και από μελλοντικές πωλήσεις εκτός ΗΠΑ.

Αν και η συμφωνία βάζει τέλος στη διαμάχη CureVac με τις Pfizer και BioNTech, αυτό δεν ισχύει για τη GSK. Η βρετανική φαρμακευτική δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις νομικές της ενέργειες κατά των BioNTech και Pfizer, κατηγορώντας τις για παραβίαση πατεντών της.

