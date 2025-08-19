Η Κίνα προωθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη μετατροπή του Changxing Island στη Σαγκάη σε παγκόσμιο ναυπηγικό κέντρο έως το 2027, με στόχο ετήσιο κύκλο εργασιών 120 δισ. γουάν (περίπου 17 δισ. δολάρια). Το project στηρίζεται στη δραστηριότητα των Hudong-Zhonghua και Jiangnan, θυγατρικών της China State Shipbuilding Corporation (CSSC), και περιλαμβάνει επενδύσεις σε LNG carriers, κρουαζιερόπλοια και car carriers.

Επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας

Το νέο ναυπηγείο της Hudong-Zhonghua, ύψους 2,5 δισ. δολαρίων, θα αυξήσει τη δυναμικότητα παραγωγής LNG carriers από έξι σε δέκα πλοία τον χρόνο. Το σχέδιο προβλέπει επίσης κέντρα έρευνας, νέα συστήματα πρόωσης και καύσιμα χαμηλών εκπομπών, ενισχύοντας τη μετάβαση σε πράσινη ναυπηγική.

Ρίσκο υπερπροσφοράς σε δύσκολη αγορά

Η ανακοίνωση γίνεται σε μια περίοδο που η παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία καταγράφει κάμψη. Οι παραγγελίες πλοίων μειώθηκαν κατά 54% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ τα LNG carriers περιορίστηκαν σε μόλις 44 παραγγελίες από 158 το 2023. Η Σαγκάη επομένως αναλαμβάνει το ρίσκο δημιουργίας υπερπροσφοράς σε μια αγορά που συρρικνώνεται.

Το Section 301 και η αμερικανική απάντηση

Το σχέδιο της Κίνας συνδέεται με την αμερικανική έρευνα Section 301, η οποία κατέληξε ότι οι κινεζικές πρακτικές στη ναυπηγική είναι «μη εύλογες και διακριτικές». Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν στοχευμένα τέλη για κινεζικά πλοία που καταπλέουν σε αμερικανικά λιμάνια, με εφαρμογή από τον Οκτώβριο 2025. Τα μέτρα επεκτείνονται και σε ψηφιακές πλατφόρμες logistics, με την Ουάσιγκτον να θεωρεί τα δεδομένα στρατηγικής σημασίας.

Η δημοσιοποίηση του κινεζικού σχεδίου το καλοκαίρι του 2025, λίγους μήνες μετά τις αμερικανικές ανακοινώσεις, έχει σαφή πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα. Η CSSC επιχειρεί να δείξει ότι θα παραμείνει αυτάρκης, τροφοδοτώντας τόσο την εμπορική ναυτιλία όσο και το πολεμικό ναυτικό της Κίνας.

Οι συνέπειες για Ευρώπη και Ελλάδα

Η στρατηγική αυτή επηρεάζει άμεσα τους Έλληνες πλοιοκτήτες, που έχουν παραγγείλει LNG carriers και car carriers από κινεζικά ναυπηγεία. Τα πλοία αυτά θα επιβαρυνθούν με πρόσθετο κόστος σε αμερικανικά λιμάνια, επηρεάζοντας τις αποφάσεις για νέες παραγγελίες. Ως εναλλακτική, κερδίζουν έδαφος τα νοτιοκορεατικά και ιαπωνικά ναυπηγεία.

Η Σαγκάη, με επενδύσεις 17 δισ. δολαρίων, επιχειρεί να αναδειχθεί σε παγκόσμιο κόμβο ναυπηγικής, σε μια κίνηση που ξεπερνά τα βιομηχανικά όρια και αποτελεί μέρος της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ–Κίνας με επιπτώσεις στη διεθνή ναυτιλία.