Η Intel εξασφαλίζει κεφαλαιακή ενίσχυση 2 δισ. δολαρίων από την ιαπωνική SoftBank Group, σε μια κίνηση που δίνει «ανάσα» στον αμερικανικό κολοσσό μικροτσίπ, ο οποίος αναζητά διέξοδο μετά από χρόνια προβλημάτων και απώλειας εδάφους στην αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η συμφωνία με τη SoftBank

Η επένδυση, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, καθιστά τη SoftBank έναν από τους δέκα μεγαλύτερους μετόχους της Intel, ενισχύοντας παράλληλα το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιό της σε ημιαγωγούς και περιουσιακά στοιχεία AI. Το χαρτοφυλάκιο της ιαπωνικής εταιρείας περιλαμβάνει και το έργο Stargate για κέντρα δεδομένων, αξίας 500 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η SoftBank είχε επίσης συνομιλίες με την Intel για πιθανή αγορά του τμήματος κατασκευής τσιπ με συμβόλαιο, πριν προχωρήσει στην παρούσα κίνηση.

Ανταγωνισμός και προκλήσεις για την Intel

Η Intel έχει επενδύσει δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη μονάδων κατασκευής τσιπ για τρίτους, όμως η δραστηριότητα δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί την Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) και έχει προσελκύσει περιορισμένο αριθμό πελατών.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με ζημία 18,8 δισ. δολαρίων το 2024, την πρώτη από το 1986. Η AMD συνεχίζει να αποσπά μερίδιο αγοράς, ενώ το φιλόδοξο σχέδιο Foundry δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα.

Πιθανή εμπλοκή της αμερικανικής κυβέρνησης

Η συμφωνία ήρθε λίγες ημέρες μετά από δημοσιεύματα ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει αγορά μεριδίου στην Intel, έπειτα από συνάντηση του CEO Lip-Bu Tan με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το Bloomberg ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να αποκτήσει έως 10% μερίδιο.

Ωστόσο, πηγές τονίζουν ότι η επένδυση της SoftBank είναι ανεξάρτητη από τις κινήσεις του Λευκού Οίκου ή το πρόσφατο πακέτο επενδύσεων 550 δισ. δολαρίων της Ιαπωνίας στις ΗΠΑ.

Όροι της επένδυσης

Η SoftBank θα πληρώσει 23 δολάρια ανά μετοχή της Intel, ελαφρώς χαμηλότερα από την τιμή κλεισίματος της Δευτέρας (23,66 δολάρια). Η συμμετοχή θα αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 2%, με την ιαπωνική εταιρεία να γίνεται ο έκτος μεγαλύτερος μέτοχος της Intel.

Η SoftBank δεν θα αποκτήσει έδρα στο διοικητικό συμβούλιο ούτε θα δεσμευτεί να αγοράζει τσιπ της Intel.

Αντιδράσεις αγορών

Η μετοχή της SoftBank υποχώρησε κατά 4% την Τρίτη, ενώ η Intel σημείωσε άνοδο 6,6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές στις ΗΠΑ.

Η στρατηγική εικόνα

Η νέα κεφαλαιακή ένεση εντάσσεται στη στρατηγική της SoftBank να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των υπερυπολογιστικών έργων, όπου ήδη επενδύει μαζικά, μεταξύ άλλων με 30 δισ. δολάρια στην OpenAI και τη βασική χρηματοδότηση του Stargate.