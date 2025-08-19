Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες το προσχέδιο κοινής δήλωσης για τους δασμούς, το οποίο είχε αποσταλεί από την αμερικανική κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα. Η διαδικασία εντάσσεται στις εν εξελίξει συνομιλίες για την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ στο εμπόριο.

Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουμε επιστρέψει το προσχέδιο της κοινής δήλωσης στις ΗΠΑ», ανέφερε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι συνεχίζεται η επικοινωνία σε πολιτικό επίπεδο ανάμεσα στον Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς, τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ και τον Αμερικανό εκπρόσωπο Εμπορίου Τζέιμισον Γκριρ. «Η δουλειά συνεχίζεται», κατέληξε.

Η συμφωνία-πλαίσιο Ιουλίου

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ είχαν καταλήξει στα τέλη Ιουλίου σε μια συμφωνία-πλαίσιο για το εμπόριο, η οποία προβλέπει την επιβολή βασικού δασμού 15%. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής μόνο οι βασικές διατάξεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αναμένει από τον Λευκό Οίκο να εκδώσει τα απαραίτητα εκτελεστικά διατάγματα που θα προβλέπουν εξαιρέσεις, ιδιαίτερα για τη βιομηχανία αυτοκινήτων, έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς που επηρεάζονται από τη συμφωνία.