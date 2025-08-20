Η κινεζική εταιρεία Pop Mart, γνωστή για τις συλλεκτικές κούκλες Labubu, ανακοίνωσε ότι τα έσοδά της ενδέχεται να ξεπεράσουν φέτος τα 4 δισ. δολάρια, χάρη στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση σε διεθνείς αγορές.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Γουάνγκ Νινγκ δήλωσε ότι ο στόχος των 20 δισ. γιουάν (2,78 δισ. δολάρια) για το 2025 θεωρείται εφικτός, ενώ «τα 30 δισ. γιουάν (4,18 δισ. δολάρια) θα είναι εύκολο να επιτευχθούν φέτος». Οι δηλώσεις έγιναν μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων ρεκόρ για το πρώτο εξάμηνο, με τα καθαρά κέρδη να καταγράφουν άνοδο σχεδόν 400%.

Οι μετοχές της Pop Mart σημείωσαν άνοδο άνω του 5% στις πρωινές συναλλαγές στο Χονγκ Κονγκ, ενώ στελέχη της εταιρείας αποκάλυψαν σχέδια για περαιτέρω διεθνή επέκταση σε αγορές της Μέσης Ανατολής, της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς και της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής.

Στις ΗΠΑ, όπου η Pop Mart λειτουργεί περίπου 40 καταστήματα, η εταιρεία σχεδιάζει «γρήγορη φάση εγκαινίων» τα επόμενα 1-2 χρόνια, με τουλάχιστον 10 νέα καταστήματα μέχρι το τέλος του 2025.

Η Pop Mart ειδικεύεται στα συλλεκτικά παιχνίδια που διατίθενται σε μορφή «τυφλών κουτιών», με τιμές από 10 έως 20 δολάρια, χωρίς ο αγοραστής να γνωρίζει ποιο σχέδιο βρίσκεται στο εσωτερικό.

Τα Labubu, χαριτωμένα λούτρινα τερατάκια με χαρακτηριστικό χαμόγελο, ανήκουν στη σειρά «The Monsters» του σχεδιαστή Κάσινγκ Λουνγκ και έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμιο trend. Δημοφιλείς προσωπικότητες όπως η Ριάνα, η Ντούα Λίπα και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έχουν φωτογραφηθεί με τα μικρά αξεσουάρ, ενισχύοντας τη δυναμική των πωλήσεων.

Μέχρι σήμερα τα Labubu χρησιμοποιούνταν κυρίως ως αξεσουάρ για τσάντες, αλλά η Pop Mart ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει σύντομα μια μίνι εκδοχή για κινητά τηλέφωνα, ενισχύοντας περαιτέρω τη συλλεκτική τους αξία.