Η Tesla θα βρεθεί αντιμέτωπη με ομαδική αγωγή από οδηγούς στην Καλιφόρνια, οι οποίοι κατηγορούν τον Έλον Μασκ ότι τους παραπλανούσε επί οκτώ χρόνια σχετικά με τις δυνατότητες της αυτόνομης οδήγησης των ηλεκτρικών οχημάτων της. Η εξέλιξη αναμένεται να έχει σημαντικές νομικές και επιχειρηματικές προεκτάσεις, σύμφωνα με το Reuters.

Η μετοχή της Tesla υποχώρησε κατά 0,8% στο άνοιγμα της Τρίτης, καθώς η υπόθεση έριξε σκιά στις επενδυτικές προοπτικές της εταιρείας.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ Ρίτα Λιν έκρινε ότι υπάρχουν κοινά ερωτήματα που δικαιολογούν την προώθηση των αγωγών. Συγκεκριμένα, αν η Tesla δεν διέθετε επαρκείς αισθητήρες για να επιτύχει υψηλό επίπεδο αυτονομίας και αν απέτυχε να επιδείξει αυτόνομη οδήγηση μεγάλων αποστάσεων με τα οχήματά της.

Στην απόφασή της, η δικαστής σημείωσε ότι χιλιάδες καταναλωτές εκτέθηκαν στον ισχυρισμό της εταιρείας πως τα οχήματά της διαθέτουν υλικό για πλήρη αυτόνομη οδήγηση. Ο ισχυρισμός εμφανίστηκε στον ιστότοπο της μάρκας, στην ενότητα «Αυτόματος πιλότος», από τον Οκτώβριο του 2016 έως τον Αύγουστο του 2024, αλλά και σε αναρτήσεις ιστολογίου, ενημερωτικά δελτία και τριμηνιαίες ανακοινώσεις. Ο ίδιος ο Μασκ είχε προχωρήσει σε αντίστοιχες δηλώσεις το 2016.

Η δικαστής τόνισε ότι η διαφημιστική στρατηγική της Tesla διαφέρει από αυτήν των παραδοσιακών κατασκευαστών, καθώς η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί μαζική διαφήμιση ούτε αντιπροσώπους. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές θεωρείται εύλογο ότι αναζητούσαν πληροφορίες απευθείας στον ιστότοπο της εταιρείας.

Μέχρι στιγμής, οι δικηγόροι της Tesla δεν σχολίασαν την εξέλιξη.

Οι ομαδικές αγωγές δίνουν τη δυνατότητα διεκδίκησης υψηλότερων αποζημιώσεων με μικρότερο κόστος σε σχέση με μεμονωμένες αγωγές. Παράλληλα, οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι εξετάζουν εάν το λογισμικό Full Self-Driving είναι ασφαλές, τη στιγμή που αποτελεί κρίσιμο τμήμα του φιλόδοξου σχεδίου της Tesla για ρομποταξί.