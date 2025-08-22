Η γερμανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,3% το β’ τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, όπως έδειξαν τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία, αναθεωρώντας καθοδικά την αρχική της εκτίμηση για μείωση 0,1%.

Η βιομηχανική παραγωγή ιδιαίτερα, εμφάνισε χειρότερες επιδόσεις απ’ ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, ανακοίνωσε η υπηρεσία.

Η κατανάλωση των νοικοκυριών, στο μεταξύ, αναθεωρήθηκε καθοδικά σε αύξηση μόλις 0,1%, ενώ οι κυβερνητικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,8% το προηγούμενο τρίμηνο. Οι επενδύσεις μειώθηκαν σημαντικά κατά 1,4% το β’ τρίμηνο.

Στη σκιά των δασμών Τραμπ, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών υποχώρησαν κατά 0,1% από το α’ τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας