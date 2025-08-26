Το κρατικό ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας, το μεγαλύτερο στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι αποσύρει τις επενδύσεις του από την αμερικανική εταιρεία Caterpillar και πέντε ισραηλινές τράπεζες, επικαλούμενο παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προϊόντα της Caterpillar χρησιμοποιήθηκαν από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις για την καταστροφή παλαιστινιακών περιουσιών, χωρίς η εταιρεία να λάβει μέτρα αποτροπής. Το ταμείο χαρακτήρισε τη χρήση αυτή ως γενικευμένη και συστηματική παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Με περιουσιακά στοιχεία περίπου δύο τρισ. δολαρίων και επενδύσεις σε πάνω από 8.600 επιχειρήσεις διεθνώς, το νορβηγικό ταμείο ήταν μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων μετόχων της Caterpillar, με συμμετοχή 1,2% αξίας 2,4 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η απόσυρση από πέντε ισραηλινές τράπεζες – τις First International Bank of Israel, FIBI Holdings, Bank Leumi Le-Israel, Mizrahi Tefahot και Bank Hapoalim – οι οποίες φέρονται να χρηματοδότησαν την κατασκευή παράνομων οικισμών στη Δυτική Όχθη.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση του ταμείου να αποσυρθεί από 11 ισραηλινές εταιρείες λόγω της εμπλοκής τους στον πόλεμο στη Γάζα.

Η Caterpillar δεν έχει μέχρι στιγμής τοποθετηθεί σχετικά με την απόφαση του νορβηγικού ταμείου.