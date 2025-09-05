Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των μειώσεων επιτοκίων, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg, ενώ εκτιμάται ότι ο στόχος του πληθωρισμού θα παραμείνει στο 2% μεσοπρόθεσμα.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα προβλέπουν ότι το επιτόκιο καταθέσεων θα παραμείνει στο 2% έως τα τέλη του 2026. Ένα 25% των ερωτηθέντων θεωρεί πιθανές μία ή περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου του 2026.

Τα ευρήματα αυτά συμβαδίζουν με την εκτίμηση των επενδυτών, οι οποίοι δεν αναμένουν περαιτέρω νομισματική χαλάρωση μέσα στο έτος.

Ο Luca Mezzomo, επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας στην Intesa Sanpaolo, σημείωσε ότι «προς το παρόν το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τηρήσει στάση αναμονής». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «η έλλειψη ανάκαμψης στην εγχώρια ζήτηση και νέα αρνητικά σοκ από το εξωτερικό θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες μειώσεις».

Περισσότερο από το 20% των οικονομολόγων βλέπει τουλάχιστον μία μείωση έως το τέλος Μαρτίου, ενώ ο Mezzomo εκτιμά ότι μια τελευταία κίνηση μπορεί να έρθει τον Δεκέμβριο, με τα επιτόκια να διαμορφώνονται στο 1,7%.

Ο Dennis Shen, οικονομολόγος της Scope Ratings, ανέφερε ότι «το εμπόδιο για μία ακόμα μείωση φαίνεται υψηλό» και πρόσθεσε: «Δεν αναμένουμε περαιτέρω μείωση φέτος».

