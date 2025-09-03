Μικτές τάσεις κατέγραψαν τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων στην Κύπρο τον Ιούλιο 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Παράλληλα, τα καθαρά νέα δάνεια μειώθηκαν σε σύγκριση με τον Ιούνιο, ενώ τα επιτόκια παραμένουν κοντά στον διάμεσο όρο της ευρωζώνης.

Καταθέσεις

Το επιτόκιο για προθεσμιακές καταθέσεις νοικοκυριών έως ενός έτους υποχώρησε στο 1,08% από 1,13% τον Ιούνιο. Αντίθετα, για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες αυξήθηκε στο 1,21% από 1,18%.

Δάνεια

Το επιτόκιο για καταναλωτικά δάνεια ανήλθε στο 7,40% από 7,01%.

Το επιτόκιο για στεγαστικά δάνεια μειώθηκε στο 3,87% από 3,95%.

Για δάνεια σε μη χρηματοοικονομικές εταιρείες έως €1 εκατ., το επιτόκιο μειώθηκε στο 4,29% από 4,39%.

Για ποσά άνω του €1 εκατ., καταγράφηκε άνοδος στο 4,29% από 4,04%.

Καθαρά νέα δάνεια

Τα καθαρά νέα δάνεια ανήλθαν σε €445,3 εκατ. (από σύνολο €743,5 εκατ.), έναντι €642,8 εκατ. τον Ιούνιο (από σύνολο €959,5 εκατ.).

Τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν σε €24,9 εκατ. από €23,2 εκατ.

Τα στεγαστικά δάνεια μειώθηκαν σε €125,1 εκατ. από €131,4 εκατ.

Τα δάνεια προς εταιρείες έως €1 εκατ. υποχώρησαν σε €57,3 εκατ. από €61,9 εκατ.

Για ποσά άνω του €1 εκατ., καταγράφηκε μείωση σε €230,9 εκατ. από €420,6 εκατ.

Σύγκριση με την ευρωζώνη

Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία: