Έντονη ανησυχία επικρατεί στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) από τις 13 έως 17 Οκτωβρίου, καθώς οι ΗΠΑ εντείνουν τις πιέσεις προς τα κράτη-μέλη με στόχο την απόρριψη του σχεδίου μείωσης εκπομπών στη ναυτιλία.

Σύμφωνα με πηγές, η Ουάσιγκτον έχει απειλήσει με εμπορικούς δασμούς, περιορισμούς θεωρήσεων και λιμενικά τέλη όσες χώρες υπερψηφίσουν το νέο πλαίσιο. Διπλωματικοί κύκλοι αναφέρουν ότι ακόμη και η Ολλανδία δέχθηκε άτυπες προειδοποιήσεις να μην το στηρίξει.

Το σχέδιο απαιτεί διπλή πλειοψηφία: έγκριση από τα δύο τρίτα των 108 κρατών που έχουν επικυρώσει το Παράρτημα VI της MARPOL (δηλαδή 72 χώρες) και παράλληλα κάλυψη τουλάχιστον του 50% της παγκόσμιας χωρητικότητας.

Καθοριστικό ρόλο έχουν τα μεγάλα νηολόγια όπως Παναμάς, Λιβερία, Νήσοι Μάρσαλ και Χονγκ Κονγκ, που ελέγχουν σχεδόν το μισό της παγκόσμιας χωρητικότητας. Η συγκέντρωση αυτής της ισχύος καθιστά το σύστημα λήψης αποφάσεων ιδιαίτερα ευάλωτο σε εξωτερικές πιέσεις.

Πηγή της ναυτιλιακής βιομηχανίας χαρακτήρισε τις αμερικανικές πιέσεις πιθανό ζήτημα εθνικής ασφάλειας, υπενθυμίζοντας παλαιότερες επεμβάσεις των ΗΠΑ σε Παναμά και Γροιλανδία. Όπως σημείωσε, «αν δεν ανακοπεί η κλιματική αλλαγή, η αποτυχία στον ΙΜΟ δεν θα έχει πρακτικό αντίκτυπο».

Αναλυτές θεωρούν ότι η επίτευξη της πλειοψηφίας είναι εφικτή, αλλά αβέβαιο παραμένει πόσες χώρες θα υποκύψουν στις πιέσεις των ΗΠΑ ή θα επιλέξουν αποχή. Κρίσιμο αναμένεται να είναι το πώς θα κινηθούν μικρά νηολόγια κράτη όπως η Μάλτα και η Κύπρος, που αντιστοιχούν στο 5,6% και 1,4% της παγκόσμιας χωρητικότητας αντίστοιχα.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει τη γεωπολιτική διάσταση των συζητήσεων στον ΙΜΟ, οι οποίες ξεπερνούν τα στενά όρια της ναυτιλίας και συνδέονται άμεσα με την άσκηση διεθνούς ισχύος.

