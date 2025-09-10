Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προχωρήσουν στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε μεγάλους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, κυρίως την Κίνα και την Ινδία, εφόσον υπάρξει συντονισμός με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στο AFP.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε ψηφιακά σε συζήτηση αμερικανών και ευρωπαίων αξιωματούχων, προωθώντας την επιβολή δασμών 50% έως 100% σε προϊόντα που εισάγονται από Πεκίνο και Νέο Δελχί, χώρες που συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού αργού.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχε και ο «κύριος κυρώσεις» της ΕΕ Ντέιβιντ Ο’ Σάλιβαν, για να εξεταστούν «σθεναρά μέτρα» κατά της Μόσχας.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, ο Λευκός Οίκος θεωρεί πως η χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα και την Ινδία. «Αν δεν σταματήσουμε την πηγή αυτής της χρηματοδότησης, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο», τόνισε αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Τραμπ εμφανίζεται «έτοιμος να προχωρήσει», αλλά εκτιμά ότι το βήμα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με την ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων.

Μελέτη του φινλανδικού think tank CREA (Ιούνιος 2025) αναφέρει ότι Κίνα, Ινδία και Τουρκία είναι οι κυριότεροι αγοραστές ρωσικών υδρογονανθράκων αυτήν την περίοδο.

ΑΠΕ ΜΠΕ