«Όλες οι επιλογές πρέπει να μείνουν ανοιχτές» για τα επιτόκια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς Ντε Γκίντος, σε συνέντευξή του στη Die Welt. Ο Ισπανός αξιωματούχος τόνισε ότι η τράπεζα θα προσαρμόσει τη στάση της εάν αλλάξουν οι συνθήκες, προσθέτοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα το μέλλον».

Με τον πληθωρισμό να παραμένει κοντά στον στόχο 2% και την ευρωπαϊκή οικονομία να εμφανίζει ανθεκτικότητα απέναντι στις πιέσεις από πολέμους και αμερικανικούς δασμούς, η ΕΚΤ διατήρησε σταθερά τα επιτόκια για δεύτερη συνεδρίαση. Σύμφωνα με αναλυτές, δεν αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις, εκτιμά το Bloomberg.

Ο Ντε Γκίντος υπογράμμισε ότι οι αγορές παρουσιάζουν μεταβλητότητα, ενώ μια κεντρική τράπεζα οφείλει να λειτουργεί με σταθερότητα και προσοχή. «Πρέπει να ενεργούμε προσεκτικά – και αυτό ακριβώς κάνουμε», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, ο πληθωρισμός διατηρήθηκε στο 2% τον Αύγουστο για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, είχε δηλώσει ότι η μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη παραμένει «εντός στόχου».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, τόνισε ότι η ΕΚΤ πρέπει να παραμείνει ευέλικτη, ώστε να διαφυλάσσεται η αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής. «Η πολιτική πρέπει να λειτουργεί ως σταθεροποιητικός παράγοντας, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα των τιμών και ενισχύοντας τη μακροοικονομική ανθεκτικότητα», είπε.

Ωστόσο, εντός της ΕΚΤ υπάρχουν και διαφορετικές φωνές: