Η Τουρκία φέρεται να σχεδιάζει αγορά εκατοντάδων αεροσκαφών Boeing και μαχητικών Lockheed Martin, ενώ παράλληλα επιδιώκει συμφωνίες τοπικής παραγωγής άνω των 10 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg News που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Οι συμφωνίες βρίσκονται υπό την έγκριση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα το ρεπορτάζ, ενώ ο Λευκός Οίκος, η Boeing και η Lockheed Martin δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει στο Bloomberg.

Η εξέλιξη έρχεται λίγο πριν από τη συνάντηση Τραμπ–Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται να συζητηθούν εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, όπως η μεγάλη αγορά Boeing, μια συμφωνία για F-16 και η συνέχιση συνομιλιών για F-35.

Ο Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Τουρκία θα διαπραγματευτεί την απόκτηση μαχητικών F-35 κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Υπενθυμίζεται ότι το 2019 η αγορά των ρωσικών S-400 από την Άγκυρα είχε οδηγήσει την Ουάσινγκτον να ακυρώσει την πώληση F-35 και να αφαιρέσει την Τουρκία από την κοινή γραμμή παραγωγής του προγράμματος.