Η Διώρυγα του Παναμά σημείωσε έσοδα-ρεκόρ 5,7 δισ. δολαρίων το 2025, καταγράφοντας αύξηση 14,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι διελεύσεις πλοίων αυξήθηκαν κατά 19,3%, φτάνοντας τις 13.404, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο του καναλιού στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές.

Η άνοδος αυτή ήρθε μετά από δύο χρόνια περιορισμών λόγω ξηρασιών, που είχαν μειώσει τη δυναμικότητα της διώρυγας. Το 2025, οι υδρολογικές συνθήκες ήταν ευνοϊκότερες, επιτρέποντας επιστροφή στην κανονικότητα και ανάκτηση εσόδων.

Τη μεγαλύτερη ώθηση έδωσαν οι διελεύσεις containers και LPG carriers, ενώ η διακίνηση LNG κινήθηκε πιο συγκρατημένα, εξαιτίας χαμηλής ζήτησης και γεωπολιτικών παραγόντων. Η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά σχεδιάζει νέες επενδύσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με έργα που θα ξεκινήσουν το 2026.

Κεντρικό ρόλο στο νέο πλάνο έχουν η επέκταση της δυναμικότητας, η αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Η διώρυγα παραμένει ευάλωτη στην κλιματική αστάθεια, καθώς κάθε περίοδος ξηρασίας μπορεί να περιορίσει δραματικά τα έσοδα.

Σε γεωοικονομικό επίπεδο, τα αποτελέσματα ενισχύουν τη θέση του Παναμά απέναντι στη Διώρυγα του Σουέζ. Οι κίνδυνοι στην Ερυθρά Θάλασσα και οι αυξημένες ασφαλιστικές χρεώσεις μέσω Σουέζ οδήγησαν σημαντικό μέρος της ναυτιλιακής κίνησης προς τον Παναμά, προσδίδοντας στο κανάλι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σταθερότητα στις διεθνείς θαλάσσιες διαδρομές.

