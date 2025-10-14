Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους €157 εκατ. στις εταιρείες Gucci, Chloé και Loewe για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων μέσω καθορισμού τιμών μεταπώλησης στους λιανικούς συνεργάτες τους.

Τα ποσά των προστίμων και η έρευνα της Επιτροπής

Η Gucci, θυγατρική του ομίλου Kering, τιμωρήθηκε με πρόστιμο €119,7 εκατ., η Chloé με €19,7 εκατ., ενώ η Loewe, μέλος του ομίλου LVMH, με €18 εκατ.. Η υπόθεση αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρυθμιστικό έλεγχο που ασκεί η ΕΕ στις εταιρείες πολυτελείας.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι τρεις εταιρείες «παρενέβησαν στις εμπορικές στρατηγικές των λιανοπωλητών τους, επιβάλλοντας περιορισμούς όπως η απαγόρευση αποκλίσεων από τις συνιστώμενες τιμές λιανικής, όρια στις εκπτώσεις και καθορισμένες περιόδους προσφορών». Οι πρακτικές αυτές, πρόσθεσε η Επιτροπή, περιόρισαν τον ανταγωνισμό και στέρησαν από τους λιανοπωλητές την ανεξαρτησία τους στην τιμολόγηση.

Οι αντιδράσεις των εταιρειών

Η Kering ανακοίνωσε ότι η υπόθεση επιλύθηκε μετά από συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημαίνοντας πως το οικονομικό αντίκτυπο είχε ήδη προβλεφθεί στα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2025.

Η Loewe της LVMH επιβεβαίωσε τη συμφωνία με την Επιτροπή και δεσμεύτηκε να λειτουργεί «σε αυστηρή συμμόρφωση με τους αντιμονοπωλιακούς νόμους». Η LVMH αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του γ’ τριμήνου εντός των επόμενων ημερών.

Αντίθετα, η Richemont, ιδιοκτήτρια της Chloé, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την απόφαση της ΕΕ.

Ρυθμιστική πίεση στον κλάδο πολυτελείας

Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων στον κλάδο πολυτελείας, όπου η Επιτροπή επιχειρεί να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού. Μάρκες όπως Armani, Dior, Loro Piana και πιο πρόσφατα Tod’s έχουν επίσης βρεθεί στο μικροσκόπιο των ιταλικών αρχών για πιθανές παραβιάσεις εργασιακής νομοθεσίας στις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Παράλληλα, περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων σε εταιρείες του κλάδου έχουν επιδεινώσει τα ρυθμιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία της πολυτέλειας.