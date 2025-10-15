Ο χρυσός συνεχίζει το εντυπωσιακό ράλι του, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ορόσημο των 4.200 δολαρίων ανά ουγγιά και καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η τιμή spot του πολύτιμου μετάλλου άγγιξε τα 4.200,11 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 1,4%, ενώ τα futures παραδόσεως Δεκεμβρίου ενισχύθηκαν κατά 1,3% στα 4.218 δολάρια.

Η άνοδος τροφοδοτείται από γεωπολιτική αβεβαιότητα

Το ράλι του χρυσού αποδίδεται στην αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, καθώς και στην αυξημένη πιθανότητα νέων μειώσεων επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Η αβεβαιότητα στις αγορές ενισχύθηκε μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε το Πεκίνο με νέους δασμούς 100%, ενώ επανήλθε με προειδοποιήσεις για εμπάργκο στο μαγειρικό λάδι, λόγω της άρνησης της Κίνας να αγοράσει αμερικανική σόγια.

Προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed

Οι επενδυτές προεξοφλούν δύο μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του 2025 —μία τον Οκτώβριο και μία τον Δεκέμβριο— καθώς η Fed προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα σημάδια επιβράδυνσης της οικονομίας και τις επιπτώσεις του κυβερνητικού shutdown.

Ο αναλυτής της StoneX, Matt Simpson, εκτίμησε ότι «τα dovish σχόλια του Τζερόμ Πάουελ και η πολιτική αβεβαιότητα έχουν δώσει νέα ώθηση στον χρυσό».

Ενίσχυση 59% από τις αρχές του έτους

Από την αρχή του 2025, η τιμή του χρυσού έχει ενισχυθεί κατά 59%, καθώς η ζήτηση των κεντρικών τραπεζών παραμένει ισχυρή και οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλή καταφύγια εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων, υψηλού πληθωρισμού και πτωτικής πορείας του δολαρίου.

Ο χρυσός ως «ασφαλές λιμάνι»

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ο χρυσός διατηρεί την ελκυστικότητά του ως αντιστάθμισμα κινδύνου, ειδικά σε περιόδους νομισματικής χαλάρωσης και ασταθών αγορών. Αν η Fed συνεχίσει τις μειώσεις επιτοκίων, η τιμή του μετάλλου ενδέχεται να διατηρήσει την ανοδική της τροχιά και να παραμείνει πάνω από το όριο των 4.000 δολαρίων για μεγάλο διάστημα.