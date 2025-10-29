Σε μεταβατική φάση βρίσκεται το ελαιόλαδο, εν αναμονή της νέας συγκομιδής στις μεγάλες παραγωγικές χώρες στη λεκάνη της Μεσογείου, καθώς ενώ καταγράφεται αύξηση της ποσότητας των εξαγωγών και εισαγωγών, οι τιμές παραγωγού πιέζονται έντονα. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC) για τον Σεπτέμβριο, αποκαλύπτονται σημαντικές τάσεις όσον αφορά τις τιμές παραγωγού, τις εξαγωγές, τις εισαγωγές αλλά και την κατανάλωση, τόσο στο ελαιόλαδο όσο και στις επιτραπέζιες ελιές.

Ειδικότερα, οι τιμές παραγωγού στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ανέβηκαν τον Σεπτέμβριο, αλλά παραμένουν αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι. Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές ελαιόλαδου εκτός ΕΕ αυξήθηκαν σε όγκο, αλλά η μονάδα τιμής (ευρώ/κιλό) υποχώρησε σημαντικά. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές ελαιόλαδου από τις βασικές αγορές αυξήθηκαν κατά περίπου 11% για το διάστημα Οκτώβριος 2024 – Ιούλιος 2025 έναντι της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης εσοδείας. Στις επιτραπέζιες ελιές, οι εισαγωγές στις βασικές αγορές μειώθηκαν κατά περίπου 13% για την περίοδο Σεπτέμβριος 2024-Ιούλιος 2025 σε σχέση με την προηγούμενη εσοδεία.

Οι τιμές στο ελαιόλαδο

Τον Σεπτέμβριο του 2025 οι τιμές παραγωγού για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παρουσίασαν άνοδο ξεπερνώντας τα 4 ευρώ/κιλό. Παρά την πρόσφατη άνοδο, υπάρχει σημαντική υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ειδικά σε Ισπανία και Ελλάδα, ενώ η Ιταλία φαίνεται να αντιστέκεται καλύτερα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία του IOC, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης εσοδείας δείχνει πτώση:

◗ Στην Ισπανία (περιοχή της Χαέν) η τιμή ήταν 4,315 ευρώ/κιλό, δηλαδή μειωμένη κατά 41 % σε σχέση με την ίδια εβδομάδα πέρσι.

◗ Στην Ιταλία (Μπάρι): 9,43 ευρώ/κιλό, (αύξηση κατά 3% σε ετήσια βάση).

◗ Στην Ελλάδα (Χανιά): 4,40 ευρώ/κιλό (μείωση κατά 34% σε σχέση με πέρσι).

Επιτραπέζιες ελιές

Στον τομέα των επιτραπέζιων ελιών, για την περίοδο Σεπτέμβριος 2024 – Ιούλιος 2025 οι εισαγωγές στις κύριες αγορές μειώθηκαν κατά περίπου 13% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου καλλιεργητικού έτους 2023/24. Η μείωση αφορούσε σχεδόν όλες τις αγορές, με εξαίρεση τον Καναδά. Οι βασικοί εταίροι προμηθευτές για αυτές τις αγορές ήταν η Ισπανία, η Αίγυπτος, η Αργεντινή, η Ελλάδα, το Μαρόκο και η Τουρκία. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για την Ελλάδα, καταγράφεται θετικό πρόσημο κατά 3,8% με τις ποσότητες να φτάνουν στους 54.321 τόνους τη σεζόν 2024/25 από 52.312 τόνους το 2023/24.