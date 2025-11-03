Τα τουρκικά διυλιστήρια πετρελαίου έχουν αρχίσει να περιορίζουν τις εισαγωγές ρωσικού αργού, μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις ρωσικές εταιρείες Rosneft και Lukoil, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Οι Turkiye Petrol Rafineleri (Tupras) και Star Rafineri, η τελευταία ανήκουσα στην κρατική εταιρεία Socar του Αζερμπαϊτζάν, αναζητούν πλέον εναλλακτικές πηγές προμήθειας από χώρες όπως το Ιράκ, η Λιβύη, η Σαουδική Αραβία και το Καζακστάν, όπως αναφέρουν πηγές που επικαλείται το πρακτορείο.

Η Τουρκία, που κατατάσσεται ως τρίτος μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, είχε ήδη δεχθεί πιέσεις από την Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβριο —πριν την επιβολή των κυρώσεων— να περιορίσει τις εισαγωγές από τη Μόσχα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να ευθυγραμμιστεί με τους δυτικούς συμμάχους στην προσπάθεια αποδυνάμωσης της ρωσικής ενεργειακής ισχύος, στο πλαίσιο της στρατηγικής πίεσης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, η Άγκυρα δεν σκοπεύει να διακόψει πλήρως τις ροές ρωσικού πετρελαίου, καθώς αυτό παραμένει ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή της ασφάλεια.

Η Τουρκία εξετάζει εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων της κρατικής TPAO στη Λιβύη, με στόχο να αναπτυχθεί σε νέο προμηθευτή μαζί με το Ιράκ και το Καζακστάν. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg, χώρες της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής ενδέχεται να ενισχύσουν τις εξαγωγές τους προς την Τουρκία, στο πλαίσιο αυτής της αναδιάρθρωσης του ενεργειακού χαρτοφυλακίου της Άγκυρας.

Η στροφή αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη γεωπολιτική εξισορρόπηση, καθώς η Άγκυρα επιδιώκει να διατηρήσει σχέσεις με τη Μόσχα, χωρίς να παραβιάζει τις δυτικές κυρώσεις, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών.