Ο Τζένσεν Χουάνγκ, CEO της Nvidia, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενεργές συζητήσεις για την πώληση των υπερσύγχρονων τσιπ Blackwell στην Κίνα, τονίζοντας ότι η επαναφορά της συνεργασίας εξαρτάται από το ίδιο το Πεκίνο.

Μιλώντας την Παρασκευή από την Ταϊνάν της Ταϊβάν, ο επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας υπογράμμισε πως «προς το παρόν, δεν σχεδιάζουμε να στείλουμε τίποτα στην Κίνα».

Το μπλοκάρισμα της Ουάσιγκτον

Το Blackwell αποτελεί το κορυφαίο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, το οποίο παραμένει υπό απαγόρευση εξαγωγής από την κυβέρνηση Τραμπ, λόγω ανησυχιών ότι θα ενίσχυε τον κινεζικό στρατό και τη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης της χώρας.

Παρά τις πρόσφατες εικασίες ότι οι συνομιλίες μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μερική χαλάρωση των περιορισμών, δεν υπήρξε καμία ένδειξη προόδου.

«Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Κίνας»

Ο Χουάνγκ σημείωσε πως η Nvidia είναι έτοιμη να επιστρέψει στην κινεζική αγορά εφόσον αλλάξει το πολιτικό πλαίσιο.

«Εξαρτάται από την Κίνα το πότε θα θελήσει τα προϊόντα της Nvidia να επιστρέψουν στην αγορά. Ανυπομονώ να αλλάξουν την πολιτική τους», ανέφερε.

Περιορισμένη παρουσία με το H20

Παρότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν την πώληση του τσιπ H20 στην Κίνα, ο CEO της Nvidia έχει ξεκαθαρίσει ότι το Πεκίνο δεν ενδιαφέρεται πλέον για την εταιρεία.

Ως αποτέλεσμα, η Nvidia έχει μηδενικό μερίδιο στην αγορά προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, όπου οι εγχώριοι κατασκευαστές επιχειρούν να καλύψουν το κενό.