Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη έρευνα για πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από τη Red Bull, με επίκεντρο πρακτικές που ενδέχεται να περιορίζουν τον ανταγωνισμό στην αγορά ενεργειακών ποτών άνω των 250 ml στο off-trade (σούπερ μάρκετ, πρατήρια καυσίμων).

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές ενδείξεις, η εταιρεία φέρεται να παρείχε κίνητρα σε πελάτες ώστε να μειώσουν ή να διακόψουν την προβολή ανταγωνιστικών προϊόντων. Παράλληλα, εξετάζεται η φερόμενη κατάχρηση του ρόλου της ως “διαχειριστή κατηγορίας”, θέση που της επιτρέπει να επηρεάζει την τοποθέτηση και προώθηση των ενεργειακών ποτών στα σημεία λιανικής.

Η έρευνα επικεντρώνεται αρχικά στην Ολλανδία, όπου η Red Bull φαίνεται να κατέχει δεσπόζουσα θέση. Η Κομισιόν διευκρινίζει ότι πρόκειται για την πρώτη έρευνα της ΕΕ που εξετάζει κατάχρηση θέσης διαχειριστή κατηγορίας ως μέσο περιορισμού του ανταγωνισμού, υπογραμμίζοντας ότι η εκκίνηση της διαδικασίας δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα.