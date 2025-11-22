Η Σαουδική Αραβία διερευνά στρατηγική συνεργασία με την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis, με στόχο τη δημιουργία εργοστασίου κατασκευής οχημάτων στο Βασίλειο, στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξελιχθεί σε περιφερειακό κόμβο προηγμένης μεταποίησης και καινοτομίας στο πλαίσιο του Οράματος 2030.

Το Υπουργείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας (MISA), το Εθνικό Κέντρο Βιομηχανικής Ανάπτυξης (NIDC), η Stellantis και η Petromin Corporation υπέγραψαν τετραμερές Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για τη διερεύνηση κοινoύ έργου κατασκευής οχημάτων εντός της χώρας.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2025, στο Κέντρο John F. Kennedy στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο του Φόρουμ Επενδύσεων ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας, το οποίο λειτουργεί ως πλατφόρμα ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας σε ενέργεια, τεχνολογία, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, υποδομές και υγεία, αλλά και ως χώρος δικτύωσης επενδυτών και επιχειρηματικών ηγετών από τις δύο χώρες.

Τι προβλέπει το Μνημόνιο Συνεργασίας

Η κοινή πρωτοβουλία θα αξιολογήσει τη σκοπιμότητα δημιουργίας εργοστασίου παραγωγής για εμπορικά και επιβατικά οχήματα στη Σαουδική Αραβία, αξιοποιώντας το χαρτοφυλάκιο αμερικανικών μαρκών της Stellantis.

Το σχέδιο στοχεύει στην αύξηση των ποσοστών τοπικής προστιθέμενης αξίας στον κλάδο των οχημάτων, στην ανάπτυξη της εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της στο Βασίλειο.

Η συνεργασία συνδυάζει τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα των τεσσάρων φορέων – κρατικών αρχών, παγκόσμιου κατασκευαστή οχημάτων και τοπικού βιομηχανικού και ενεργειακού παίκτη – με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικού και βιώσιμου οικοσυστήματος αυτοκινητοβιομηχανίας στη Σαουδική Αραβία.

Το MoU αποτελεί σημαντικό βήμα εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ Stellantis και Petromin, στη βάση Συμφωνίας Επιχειρηματικής Συνεργασίας που είχε υπογραφεί νωρίτερα μέσα στο έτος, με κοινό στόχο την εδραίωση ισχυρής βιομηχανικής παρουσίας στο Βασίλειο.

Νέες θέσεις εργασίας και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

Το υπό εξέταση έργο αναμένεται να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης, να ενισχύσει τις περιφερειακές αλυσίδες εφοδιασμού και να τονώσει την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που θα συνδεθούν με την παραγωγή οχημάτων.

Παράλληλα, υποστηρίζει τον στόχο της Σαουδικής Αραβίας να καταστεί κέντρο προηγμένης μεταποίησης και καινοτομίας, σε ευθυγράμμιση με το Όραμα 2030 για οικονομική διαφοροποίηση πέρα από τον κλάδο των υδρογονανθράκων.

Ποια είναι η Stellantis και γιατί ενδιαφέρει το Ριάντ

Η Stellantis N.V. είναι πολυεθνική εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων, που δημιουργήθηκε το 2021 μέσω της συγχώνευσης του γαλλικού Ομίλου PSA με τη Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Η FCA είχε ήδη προκύψει από τη συγχώνευση της ιταλικής Fiat με την αμερικανική Chrysler, διαδικασία που ολοκληρώθηκε σε στάδια την περίοδο 2009–2014. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Χούφντορπ της Ολλανδίας, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος δραστηριοποιείται από το Όμπερν Χιλς, Μίσιγκαν.

Από το 2025, η Stellantis κατατασσόταν ως η πέμπτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο βάσει όγκου παγκόσμιων πωλήσεων, πίσω από τις Toyota, Όμιλο Volkswagen, Όμιλο Hyundai Motor και τη Συμμαχία Renault–Nissan–Mitsubishi. Την ίδια χρονιά, βρισκόταν στη 61η θέση της λίστας Forbes Global 2000 με τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες παγκοσμίως, ενώ οι μετοχές της είναι εισηγμένες στα Euronext Paris, Borsa Italiana και New York Stock Exchange.

Η εταιρεία σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται οχήματα υπό 14 μάρκες: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks και Vauxhall. Τη στιγμή της συγχώνευσης, η Stellantis απασχολούσε περίπου 300.000 εργαζόμενους παγκοσμίως.

Για τη Σαουδική Αραβία, μια συνεργασία με έναν παγκόσμιο όμιλο αυτού του μεγέθους συνδέεται με: