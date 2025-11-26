Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την κινεζική πλατφόρμα Shein να παράσχει πλήρη ενημέρωση και τεκμηρίωση σχετικά με την κυκλοφορία παράνομων προϊόντων στην ιστοσελίδα της, στο πλαίσιο του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA). Το αίτημα υποβλήθηκε μετά από εντοπισμό παράνομων προϊόντων στη Γαλλία, γεγονός που οδήγησε σε δικαστική διαδικασία κατά της εταιρείας.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι υπάρχουν υποψίες πως το σύστημα της Shein «ενδέχεται να συνιστά συστημικό κίνδυνο για τους καταναλωτές» σε ολόκληρη την ΕΕ. Η εταιρεία καλείται να δώσει στοιχεία για:

τα μέτρα προστασίας των ανηλίκων από ακατάλληλο περιεχόμενο,

από ακατάλληλο περιεχόμενο, τους μηχανισμούς αποτροπής της διάθεσης παράνομων προϊόντων ,

, την εσωτερική διαδικασία εποπτείας και ελέγχων.

Στη Γαλλία, η κυβέρνηση ζήτησε την τρίμηνη αναστολή λειτουργίας της ιστοσελίδας της Shein, μετά τον εντοπισμό σεξουαλικών κουκλών με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού και παράνομων όπλων προς πώληση. Η σχετική ακρόαση έχει οριστεί για τις 5 Δεκεμβρίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε σημερινό μη δεσμευτικό ψήφισμά του, ζήτησε να καταστεί ταχύτερη και απλούστερη η αναστολή λειτουργίας πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου σε περιπτώσεις «σοβαρών ή επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων» της νομοθεσίας, αναφέροντας ρητά την υπόθεση της Shein.

Από τις 5 Νοεμβρίου, οι γαλλικές αρχές έχουν κινήσει διαδικασίες για πλήρες μπλοκάρισμα της Shein στη χώρα λόγω της διάθεσης παράνομων και επικίνδυνων προϊόντων, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει εκτεταμένη συζήτηση για την εφαρμογή του DSA και την προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ