Η συζήτηση για την αντιμετώπιση των ασιατικών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου κορυφώνεται στην Ευρώπη, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει στις 26 Νοεμβρίου σχέδιο ψηφίσματος που ζητά πιο αυστηρούς κανόνες για πλατφόρμες όπως Shein, AliExpress και Temu. Το ψήφισμα καλεί την Κομισιόν να επιβάλει φραγμό σε παράνομα προϊόντα, να ενισχύσει τους τελωνειακούς ελέγχους και να εξετάσει ακόμη και απαγόρευση λειτουργίας για επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με το ενωσιακό κεκτημένο.

Κλιμακούμενη πίεση μετά το σκάνδαλο Shein

Η πολιτική συζήτηση αναζωπυρώθηκε με αφορμή την έρευνα των γαλλικών αρχών, όπου εντοπίστηκαν παράνομα υλικά παιδικής πορνογραφίας στην πλατφόρμα της Shein. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και άνοιξε τον δρόμο για ζήτηση αυστηρότερης εφαρμογής της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια προϊόντων.

Παράθυρο χαμηλών δασμών ενόψει Black Friday

Την ίδια στιγμή, οι κινεζικές πλατφόρμες εντείνουν τις διαφημίσεις και προσφορές, αξιοποιώντας την ισχύουσα απαλλαγή de minimis για δέματα κάτω των 150 ευρώ, που επιτρέπει απευθείας αποστολές χωρίς δασμούς και ΦΠΑ. Η πρακτική έχει οδηγήσει σε έκρηξη εισαγωγών: 4,6 δισ. πακέτα χαμηλής αξίας εισήλθαν στην ΕΕ το 2024, με πάνω από 90% να προέρχονται από Κίνα.

Το Ecofin της 12ης Δεκεμβρίου αναμένεται να προτείνει νέα τελωνειακά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής προσωρινού τέλους από το 2026.

Τέλος εποχής για τα “δωρεάν πακέτα”

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προωθούν μεταρρύθμιση που θα επιτρέπει την προείσπραξη δασμών και την απόρριψη μη συμμορφούμενων προϊόντων στα τελωνεία. Συζητείται τέλος 2 ευρώ ανά μικρό δέμα ή 0,50 ευρώ για πακέτα μέσω ευρωπαϊκών αποθηκών.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι 65% των μικρών δεμάτων είναι υποτιμολογημένα, προκαλώντας στρέβλωση ανταγωνισμού και περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Η επόμενη μέρα: η ‘Ευρωπαϊκή Πράξη για τα Προϊόντα’

Η Shein έχει χαρακτηριστεί πολύ μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα, με αυξημένες υποχρεώσεις για ιχνηλασιμότητα, απομάκρυνση παράνομων προϊόντων και προστασία ανηλίκων. Η νέα «Ευρωπαϊκή Πράξη για τα Προϊόντα» αναμένεται έως το τέλος του 2026 με ενιαία, αυστηρότερα κριτήρια για παραγωγούς, εμπόρους και πλατφόρμες.

