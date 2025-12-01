Οι πωλήσεις των 100 μεγαλύτερων κατασκευαστριών όπλων παγκοσμίως αυξήθηκαν σε νέο ιστορικό υψηλό το 2024, εν μέσω των συνεχιζόμενων πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute).

Η αξία των συνολικών πωλήσεων ανήλθε σε 679 δισ. δολάρια (586 δισ. ευρώ), σημειώνοντας άνοδο 5,9% σε ετήσια βάση. Το Ινστιτούτο καταγράφει ότι την τελευταία δεκαετία οι πωλήσεις των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου αυξήθηκαν κατά 26% (2015–2024).

Ηγεμονία των ΗΠΑ — μισός ο παγκόσμιος τζίρος

Από τις 100 μεγαλύτερες προμηθεύτριες οπλικών συστημάτων:

• 39 είναι αμερικανικές, συμπεριλαμβανομένων των τριών μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως — Lockheed Martin, RTX (πρώην Raytheon Technologies) και Northrop Grumman.

• Οι αμερικανικές εταιρείες κατέγραψαν συνδυαστικό τζίρο 334 δισ. δολαρίων, αυξημένο κατά 3,8%, αντιστοιχώντας στο 50% της παγκόσμιας αγοράς.

Παρά τη γενική άνοδο, το SIPRI επισημαίνει ότι υπερβάσεις προϋπολογισμών και καθυστερήσεις επηρέασαν σημαντικά αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα, μεταξύ αυτών τα F-35 και τα υποβρύχια κλάσης Columbia.

Σημαντική ενίσχυση των ευρωπαϊκών εταιρειών

Ο συνολικός τζίρος των 26 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών κατασκευαστριών όπλων αυξήθηκε κατά 13%, φτάνοντας τα 151 δισ. δολάρια, ενισχυμένος από τις αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες και τις παραγγελίες που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ρωσία και Ασία: αποκλίνουσες τάσεις

Στις λίστες του SIPRI περιλαμβάνονται δύο ρωσικές εταιρείες, ωστόσο η έκθεση δεν δίνει συνολικά συγκριτικά στοιχεία για την απόδοσή τους.

Αντίθετα, η Ασία και Ωκεανία αποτέλεσαν τη μοναδική περιφέρεια όπου καταγράφηκε μείωση συνολικών εσόδων κατά 1,2% (στα 130 δισ. δολάρια). Η εικόνα ωστόσο δεν είναι ενιαία:

• Οι κινεζικές κατασκευάστριες κατέγραψαν χαμηλότερες πωλήσεις,

• ενώ οι ιαπωνικές και νοτιοκορεατικές επιχειρήσεις εμφάνισαν αυξημένα έσοδα, ενισχυμένες από την άνοδο της ευρωπαϊκής ζήτησης.

