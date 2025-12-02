H Netflix κατέθεσε νέα, βελτιωμένη προσφορά στο διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery (WBD) για την εξαγορά του αμερικανικού ομίλου, σύμφωνα με το Bloomberg, με το μεγαλύτερο μέρος του τιμήματος σε μετρητά. Ούτε η Netflix ούτε η WBD σχολίασαν σχετικά όταν ρωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η πλατφόρμα streaming είχε ήδη καταθέσει αρχική προσφορά τον Νοέμβριο, όπως και η Comcast και η νέα οντότητα Paramount Skydance, η οποία δημιουργήθηκε μετά την εξαγορά της Paramount από τη Skydance τον Αύγουστο. Η WBD είχε ζητήσει από όλους τους ενδιαφερόμενους να επανέλθουν με υψηλότερες προσφορές, με προθεσμία τη Δευτέρα.

Ο όμιλος είχε ανακοινώσει στα τέλη Οκτωβρίου ότι εξετάζει την πώληση του συνόλου των δραστηριοτήτων του ή μόνο της Warner Bros, χωρίς όμως δέσμευση ολοκλήρωσης αν οι προσφορές δεν ικανοποιήσουν τη διοίκηση. Παράλληλα, δεν έχει αποκλείσει το αρχικό σχέδιο διαχωρισμού σε δύο μέρη:

τη Warner Bros , με δραστηριότητες streaming και στούντιο παραγωγής,

, με δραστηριότητες streaming και στούντιο παραγωγής, τη Discovery Global, με καλωδιακά και διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα.

Η Paramount Skydance εμφανίζεται έως τώρα ο πιο ενεργός υποψήφιος, καθώς έχει υποβάλει τέσσερις προσφορές πριν τη χθεσινή, πιθανώς τελική. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, καμία προσφορά δεν έχει φθάσει τα 30 δολάρια ανά μετοχή, επίπεδο που επιθυμεί ο επικεφαλής της WBD, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, ο οποίος αποτιμά την εταιρεία στα 74 δισ. δολάρια.

Η αυξανόμενη πίεση στον κλάδο του streaming και η αποδυνάμωση της παραδοσιακής τηλεόρασης οδηγούν τους μεγάλους παίκτες σε κινήσεις αναδιάρθρωσης. Ανταγωνιστές της Netflix και της Disney επιδιώκουν συγχωνεύσεις για ενίσχυση θέσης και κερδοφορίας.

Σύμφωνα με τη New York Post, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εκφράζουν ανησυχίες για το ενδεχόμενο εξαγοράς της WBD από τη Netflix, θεωρώντας ότι η εταιρεία θα αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στην αγορά παραγωγής και μετάδοσης περιεχομένου.

Ο αναλυτής της EMarketer, Τζέρεμι Γκόλντμαν, εκτιμά ότι «ο νικητής θα καθορίσει τον τρόπο διανομής των μεγαλύτερων φιλμ του Χόλιγουντ και το πώς θα προσαρμοστούν οι διαφημιστές».

Επιφυλακτικός εμφανίζεται και ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον, ο οποίος στο podcast The Town χαρακτήρισε την πιθανή εξαγορά καταστροφική, θεωρώντας ότι η Netflix θα δώσει προτεραιότητα σε δικό της περιεχόμενο εις βάρος των κινηματογραφικών αιθουσών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ