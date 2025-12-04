Ο Fitch Ratings αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για τις τιμές του πετρελαίου την περίοδο 2025–2027, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη υπερπροσφορά που καταγράφεται διεθνώς. Η απόφαση αντανακλά τις αυξανόμενες ποσότητες παραγωγής, οι οποίες υπερβαίνουν τη μέτρια αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο του οίκου, η τιμή του Μπρεντ θα διαμορφωθεί στα 63 δολάρια το βαρέλι το 2026 και το 2027, υποχωρώντας στα 60 δολάρια το 2028. Για το WTI, η τιμή προβλέπεται στα 58 δολάρια για το 2026–2027 και στα 57 δολάρια για το 2028.

Παράλληλα, ο οίκος προβλέπει ότι η τιμή του φυσικού αερίου TTF θα αυξηθεί στα 9 δολάρια ανά χίλια κυβικά μέτρα το 2026, εξαιτίας των αυστηρότερων ευρωπαϊκών ισοζυγίων, πριν μειωθεί στα 7 δολάρια τα επόμενα χρόνια.

Αναθεωρημένες εκτιμήσεις λόγω υπερπροσφοράς

Ο Fitch σημειώνει ότι η προσαρμογή των προβλέψεων για το Μπρεντ και το WTI οφείλεται στη διεύρυνση της παγκόσμιας προσφοράς, καθώς η αύξηση της παραγωγής υπερβαίνει τη ζήτηση. Στους παράγοντες αβεβαιότητας περιλαμβάνονται:

Η πορεία των ρωσικών προμηθειών πετρελαίου

Η πολιτική του OPEC+, μετά την αναβολή αναστροφής των περικοπών παραγωγής στο 1ο τρίμηνο του 2026

Ο οίκος διατηρεί αμετάβλητες τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις, υπογραμμίζοντας ότι οι χαμηλότερες τιμές αναμένεται να περιορίσουν την αύξηση της υψηλού κόστους προσφοράς, ενώ οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι θα συνεχίσουν να ενισχύουν την αστάθεια.

Η πορεία της ζήτησης

Ο Fitch προβλέπει ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα αυξηθεί κατά 0,8 εκατ. βαρέλια/ημέρα το 2025 και το 2026, επηρεασμένη από:

Βραδύτερη οικονομική ανάπτυξη

Ύφεση στον πετροχημικό κλάδο

Ενεργειακή μετάβαση

Ο IEA εκτιμά ότι η υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων μείωσε τη ζήτηση πετρελαίου κατά 1,3 εκατ. βαρέλια/ημέρα το 2024, τάση που πιθανόν να επιβραδυνθεί αλλά θα συνεχιστεί.

Το τρίτο τρίμηνο του 2025 η ζήτηση εμφάνισε βελτίωση, αυξάνοντας κατά 0,9 εκατ. βαρέλια/ημέρα. Με ελαφρώς ισχυρότερη αύξηση του ΑΕΠ το 2026, ο οίκος θεωρεί ότι η ζήτηση μπορεί να ενισχυθεί, αλλά θα παραμείνει κάτω από το 1 εκατ. βαρέλια/ημέρα.

Η εξέλιξη της προσφοράς

Ο IEA προβλέπει ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα αυξηθεί κατά:

3,1 εκατ. βαρέλια/ημέρα το 2025

2,5 εκατ. βαρέλια/ημέρα το 2026

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προέρχεται από χώρες εκτός OPEC+, οι οποίες συνεισφέρουν:

55% το 2025

το 2025 48% το 2026

Η ενίσχυση της παραγωγής αποδίδεται κυρίως σε ΗΠΑ, Καναδά, Βραζιλία, Γουιάνα και Αργεντινή. Για το 2027, ο Fitch αναμένει περιορισμό της ανόδου στην εκτός OPEC+ παραγωγή.

ΚΥΠΕ