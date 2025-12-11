Ο πρόεδρος της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, προειδοποίησε για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας, λίγες ώρες μετά την απόφαση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής να μειώσει για τρίτη συνεχόμενη φορά το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης. Η Fed οδήγησε το επιτόκιο στο εύρος 3,5%–3,75%, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί προσπάθεια εξισορρόπησης των κινδύνων, αλλά και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα.

Ο Πάουελ χαρακτήρισε τη συγκυρία «πολύ δύσκολη», σημειώνοντας ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει «να περιμένει και να δει» πώς θα εξελιχθεί η οικονομία πριν προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις. Επεσήμανε ότι ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος, ενώ η αγορά εργασίας εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, με άνοδο της ανεργίας και μείωση των νέων θέσεων εργασίας.

Όπως είπε, «οι κίνδυνοι είναι ανοδικοί τόσο για την ανεργία όσο και για τον πληθωρισμό», ξεκαθαρίζοντας ότι η μείωση του επιτοκίου ήταν μια «δύσκολη» απόφαση, η οποία μάλιστα συνοδεύτηκε από τρεις αρνητικές ψήφους στη FOMC – κάτι που είχε να συμβεί από το 2019.

Στάση αναμονής για τη νομισματική πολιτική

Ο Πάουελ επανέλαβε ότι η Fed βρίσκεται σε καθεστώς αναμονής, σημειώνοντας ότι η πολιτική της «δεν έχει προκαθορισμένη πορεία» και ότι κάθε απόφαση θα λαμβάνεται «σε κάθε συνεδρίαση ξεχωριστά». Τόνισε πως, μετά τη συνολική μείωση 175 μονάδων βάσης από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, η κεντρική τράπεζα βρίσκεται «σε καλή θέση» για να παρακολουθήσει τα δεδομένα πριν αποφασίσει αν χρειάζονται νέες προσαρμογές.

Ο πρόεδρος της Fed απέκλεισε το ενδεχόμενο άμεσης αύξησης επιτοκίων:

«Δεν νομίζω ότι η αύξηση των επιτοκίων αποτελεί βασικό σενάριο αυτή τη στιγμή».

Οι δασμοί ενισχύουν τον πληθωρισμό

Αναφερόμενος στον επίμονα υψηλό πληθωρισμό, ο Πάουελ σημείωσε ότι οι δασμοί της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν αυξήσει τις τιμές στα αγαθά, επηρεάζοντας τόσο τον δείκτη PCE όσο και τον δομικό PCE, τους οποίους παρακολουθεί στενά η Fed.

Παρότι χαρακτήρισε τις επιπτώσεις αυτές «βραχύβιες», προειδοποίησε ότι η Fed έχει την υποχρέωση να αποτρέψει μια προσωρινή αύξηση των τιμών από το να εξελιχθεί σε διαρκές πρόβλημα πληθωρισμού. Με τους κινδύνους για την απασχόληση να έχουν ενισχυθεί, όπως είπε, η ισορροπία των κινδύνων έχει μετατοπιστεί, απαιτώντας πιο προσεκτική και «ισορροπημένη» προσέγγιση.