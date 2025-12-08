Οι ενδείξεις ότι ο κύκλος μειώσεων επιτοκίων της ΕΚΤ οδεύει προς ολοκλήρωση ενισχύονται, την ώρα που η Fed στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται έτοιμη για μία ακόμη μείωση επιτοκίων μέσα στον Δεκέμβριο. Την ίδια στιγμή, οι τιμές του τριμηνιαίου Euribor κινούνται στα υψηλά εξαμήνου, περιορίζοντας την ελάφρυνση που απολαμβάνουν οι δανειολήπτες με κυμαινόμενα επιτόκια, παρά τις μειώσεις που έχει υλοποιήσει η ΕΚΤ.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, τραπεζικά στελέχη και επενδυτές, η ΕΚΤ δεν αναμένεται να προχωρήσει σε νέες μειώσεις. Αντίθετα, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι η Fed θα υλοποιήσει επιπλέον μείωση, εμβαθύνοντας τη διαφοροποίηση πολιτικής μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωζώνης. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται τόσο στο επιτόκιο ESTR, που αντικατοπτρίζει τις συνθήκες στη βραχυχρόνια διατραπεζική αγορά, όσο και στα παράγωγα, όπου καταγράφονται έντονες αποκλίσεις μεταξύ των δύο κεντρικών τραπεζών.

Η προοπτική σταθερών επιτοκίων στην Ευρωζώνη έχει επιτρέψει στις τράπεζες να ισορροπήσουν το κόστος χρήματος και τις στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου. Τα έσοδα από τόκους διατηρήθηκαν σταθερά στο δεύτερο εξάμηνο και εκτιμάται ότι θα κινηθούν στο ίδιο επίπεδο και το πρώτο τρίμηνο του 2026, διευκολύνοντας τον σχεδιασμό των επιχειρησιακών πλάνων.

Το τριμηνιαίο Euribor κινείται ανοδικά μετά τη μείωση επιτοκίων της ΕΚΤ στις 11 Ιουνίου, όταν τα βασικά επιτόκια διαμορφώθηκαν στο 2% (καταθέσεις), 2,15% (δημοπρασίες) και 2,40% (οριακή χρηματοδότηση). Οι χαμηλότερες τιμές κάτω από 1,94% καταγράφηκαν τον Ιούλιο, ενώ τα υψηλά άνω των 2,07% σημειώθηκαν στις 27 Οκτωβρίου και στις 5 Δεκεμβρίου.

Προσδοκίες για τη Fed – Τι δείχνουν τα Fed Funds Futures

Οι αγορές αποδίδουν πιθανότητα περίπου 87% σε νέα μείωση 25 μονάδων βάσης από τη Fed στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 2025, με το εύρος του Federal Funds Rate να διαμορφώνεται στο 3,50%–3,75%.

Για το πρώτο τρίμηνο του 2026, η πλειονότητα των αναλυτών αναμένει τουλάχιστον μία ακόμη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, αν και ορισμένοι εκτιμούν ότι αυτή μπορεί να σηματοδοτήσει το τέλος του κύκλου. Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η πολιτική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο ζήτημα της νομισματικής πολιτικής και η επιλογή νέου προέδρου της Fed συνεχίζουν να δημιουργούν αβεβαιότητα.

Προσδοκίες για την ΕΚΤ – Τι δείχνουν τα ESTR Futures

Για την ΕΚΤ, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Οι αγορές προεξοφλούν σε ποσοστό 98% ότι το επιτόκιο θα παραμείνει στο 2% τον Δεκέμβριο 2025.

Η καμπύλη OIS/ESTR δείχνει ότι η αγορά δεν αναμένει μεταβολές τουλάχιστον έως τον Σεπτέμβριο 2026, ενώ οι πιθανότητες για μείωση επιτοκίων στο πρώτο τρίμηνο του 2026 κρίνονται οριακές.

Παράγωγα Σικάγο – Συμφωνία με το σενάριο επιτοκιακών μειώσεων στις ΗΠΑ

Στο χρηματιστήριο παραγώγων του Σικάγο, το εργαλείο CME FedWatch Tool δείχνει πιθανότητες 87–89% για νέα μείωση επιτοκίων της Fed τον Δεκέμβριο.

Για το 2026, τα futures προεξοφλούν έως και 75 μονάδες βάσης σωρευτικών μειώσεων, με τουλάχιστον δύο παρεμβάσεις στο πρώτο τρίμηνο.

Οι προβλέψεις για την ΕΚΤ σύμφωνα με τα ειδικά εργαλεία

Το αντίστοιχο εργαλείο ECB Watch Tool δείχνει πιθανότητα 94% για αμετάβλητα επιτόκια τον Δεκέμβριο του 2025. Για το πρώτο τρίμηνο του 2026, η επικρατούσα εκτίμηση εξακολουθεί να είναι η σταθερότητα, με τις πιθανότητες μείωσης να παραμένουν χαμηλές.

