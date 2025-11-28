Ο χρυσός κινείται ανοδικά και οδεύει προς τον τέταρτο διαδοχικό μήνα κερδών, καθώς οι αγορές συνεχίζουν να αποτιμούν την αυξανόμενη πιθανότητα ότι η Federal Reserve θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Η τιμή spot ενισχύθηκε κατά 0,6%, φτάνοντας τα $4.182,83/ουγγιά, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 14 Νοεμβρίου. Σε εβδομαδιαία βάση, τα κέρδη προσεγγίζουν το 3%, στοιχείο που ενισχύει το θετικό momentum του πολύτιμου μετάλλου.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι traders αποδίδουν πλέον 85% πιθανότητα σε μια μείωση 25 μονάδων βάσης, έναντι 50% πριν από μία εβδομάδα, γεγονός που λειτουργεί ως μοχλός στήριξης για τον χρυσό.

Την ίδια ώρα, οι συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε νομίσματα, εμπορεύματα, ομόλογα και μετοχές διακόπηκαν προσωρινά λόγω τεχνικού προβλήματος στο CME Group. Τα συμβόλαια χρυσού Δεκεμβρίου διαπραγματεύονταν στα $4.221,30/ουγγιά πριν από τη διακοπή.