Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι καταθέτει αγωγή σε δικαστήριο της Μόσχας κατά του αποθετηρίου τίτλων Euroclear (με έδρα τις Βρυξέλλες), υποστηρίζοντας ότι ενέργειες της εταιρείας προκαλούν βλάβη και περιορίζουν την ικανότητά της να διαθέτει κεφάλαια και χρεόγραφα.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η τράπεζα χαρακτήρισε «παράνομους» τους μηχανισμούς που προωθούνται σε επίπεδο ΕΕ για άμεση ή έμμεση χρήση περιουσιακών στοιχείων της, επικαλούμενη αρχές διεθνούς δικαίου και την ασυλία κρατικών περιουσιακών στοιχείων, ενώ προειδοποίησε ότι διατηρεί το δικαίωμα να αξιοποιήσει «όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς» για την προστασία των συμφερόντων της.

Η Μόσχα τοποθετεί την κίνηση αυτή στο πλαίσιο των πρόσφατων ευρωπαϊκών συζητήσεων για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για το 2026-2027. Στις 3 Δεκεμβρίου 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δύο λύσεις για τη χρηματοδότηση, μεταξύ των οποίων και πρόταση που συνδέεται με δάνειο αποζημιώσεων (reparations loan), στη βάση πόρων που παραμένουν δεσμευμένοι.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ΕΕ εξετάζει ρύθμιση για να παγώσει επ’ αόριστον τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, κίνηση που εντάσσεται στον σχεδιασμό για τη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ η σχετική διαπραγμάτευση παραμένει πολιτικά ευαίσθητη, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των κεφαλαίων βρίσκεται υπό βελγική δικαιοδοσία μέσω Euroclear.

Η ρωσική πλευρά έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι τυχόν αξιοποίηση παγωμένων ρωσικών πόρων θα αντιμετωπιστεί με «τη σκληρότερη αντίδραση», ενώ αξιωματούχοι έχουν αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο προσφυγών σε εθνικά δικαστήρια, δικαστικές αρχές τρίτων χωρών και διεθνή fora.

