Η Phoebe Gates, η μικρότερη κόρη του Bill Gates και της Melinda French Gates, εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για τη νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Phia, σε έναν από τους ταχύτερους γύρους άντλησης κεφαλαίων που έχουν καταγραφεί πρόσφατα στη Silicon Valley.

Ο νέος γύρος χρηματοδότησης αποτιμά την Phia στα 180 εκατομμύρια δολάρια, μόλις λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση του αρχικού seed round ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων τον Σεπτέμβριο. Η ταχύτητα με την οποία η εταιρεία αύξησε την αποτίμησή της θεωρείται ασυνήθιστη για startup που βρίσκεται ακόμη στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της.

Η Gates ίδρυσε την εταιρεία μαζί με τη Sophia Kianni, πρώην συμφοιτήτριά της στο Stanford. Από την αρχή, η Phia κατάφερε να τραβήξει την προσοχή διασημοτήτων και ισχυρών επενδυτών, γεγονός που καταδεικνύει τη δυναμική της στον ανταγωνιστικό χώρο της τεχνολογίας.

Οι υποστηρικτές της Phia

Σύμφωνα με pitch deck που επικαλείται το Bloomberg, η Phia έχει ήδη εξασφαλίσει την υποστήριξη ονομάτων όπως η Hailey Bieber, η Kris Jenner, η Sheryl Sandberg και η Sara Blakely, ιδρύτρια της Spanx. Η παρουσία τέτοιων διασημοτήτων και καταξιωμένων επιχειρηματιών στηρίζει την εικόνα της Phia ως μιας startup με υψηλές προοπτικές.

Τον νέο γύρο χρηματοδότησης ηγείται η Notable Capital υπό τον Hans Tung, επενδυτή με εμπειρία σε εταιρείες όπως η Anthropic και η Airbnb. Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν επίσης η Khosla Ventures με τον Keith Rabois και η Kleiner Perkins, ένας από τους μακροβιότερους παίκτες στο venture capital. Αυτή η στήριξη προσδίδει αξιοπιστία στην εταιρεία και δείχνει ότι η Phia προσελκύει επενδυτές με βαθιά γνώση της αγοράς.

Τι ακριβώς κάνει η Phia

Η Phia παρουσιάζεται ως ένας AI shopping assistant, σχεδιασμένος να μειώνει το ψηφιακό χάος που συναντούν οι χρήστες κατά τις online αγορές. Το κύριο προϊόν της εταιρείας είναι ένα εργαλείο ενσωματωμένο στον browser, διαθέσιμο για Chrome και Safari, που επιτρέπει στους χρήστες να συγκρίνουν τιμές, να παρακολουθούν εκπτώσεις και να βρίσκουν προϊόντα σε retailers και πλατφόρμες resale.

Από το λανσάρισμά της, η εφαρμογή έχει ξεπεράσει τις 750.000 λήψεις μέσα σε οκτώ μήνες, αποδεικνύοντας την απήχηση της στην αγορά και την ανάγκη των χρηστών για ένα εργαλείο που απλοποιεί τη διαδικασία των online αγορών.

Η εξέλιξη της ιδέας

Η Phia δεν γεννήθηκε με την τωρινή της μορφή. Οι Gates και Kianni ξεκίνησαν να δουλεύουν πάνω στην ιδέα στο δωμάτιο φοιτητικής εστίας στο Stanford, αρχικά εξερευνώντας την ιδέα ενός «έξυπνου ταμπόν». Στη συνέχεια, η ιδέα τους εξελίχθηκε σε μια AI-powered μηχανή αναζήτησης μόδας και προϊόντων, η οποία στοχεύει να απλοποιήσει την ψηφιακή καταναλωτική εμπειρία.

Η μεταμόρφωση της αρχικής ιδέας σε ένα προϊόν υψηλής τεχνολογίας καταδεικνύει την ικανότητα των ιδρυτριών να προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς και να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Η θέση της Phia στην αγορά των AI agents

Η Phia εντάσσεται στην ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία των AI agents, λογισμικών που αυτοματοποιούν ψηφιακές εργασίες σε μεγάλη κλίμακα. Σύμφωνα με το pitch deck, η Phia συγκρίνεται με εταιρείες όπως η Harvey (legal tech, αξία 8 δισ.), η Mercor (HR automation, αξία 10 δισ.) και η Cursor (AI dev tools, αξία περίπου 30 δισ.).

Ο χώρος των AI agents βρίσκεται σε επενδυτική έκρηξη, καθώς εταιρείες και καταναλωτές αναζητούν λύσεις που μειώνουν την πολυπλοκότητα των καθημερινών ψηφιακών διαδικασιών. Η Phia φαίνεται να έχει βρει τη θέση της σε αυτή την αγορά, συνδυάζοντας τεχνολογία αιχμής και εμπειρία χρήστη.

Η προσωπική πρόκληση της Phoebe Gates

Η Phoebe Gates, που αποφοίτησε από το Stanford το 2024 με πτυχίο στην ανθρώπινη βιολογία, αντιμετωπίζει τη δική της δημόσια δοκιμασία ως επιχειρηματίας. Παρά τη δημόσια ετικέτα «nepo baby», έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια εταιρεία με πραγματική δυναμική, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τόσο διασημοτήτων όσο και έμπειρων επενδυτών.

Η Gates έχει μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία της να χτίσει μια ταυτότητα πέρα από την οικογενειακή της κληρονομιά. Μέσω της Phia, στοχεύει όχι μόνο στη βελτίωση της τεχνολογικής εμπειρίας των χρηστών αλλά και στην προώθηση της πιο συμπεριληπτικής ηγεσίας στον χώρο της AI και της τεχνολογίας.

Το οικογενειακό πλαίσιο

Η Phoebe είναι το μικρότερο από τα τρία παιδιά του Bill και της Melinda French Gates. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1994 και χώρισε το 2021 μετά από 27 χρόνια γάμου. Μετά το διαζύγιο, η Melinda αποχώρησε από το Gates Foundation και έλαβε 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει δικές της φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες.

Ο Bill Gates έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να αφήσει στα παιδιά του λιγότερο από το 1% της περιουσίας του, υποστηρίζοντας ότι μια μεγάλη κληρονομιά δεν θα αποτελούσε πραγματική «ευλογία» για αυτά. Αυτή η στάση ενισχύει την ιδέα ότι η Phoebe επιδιώκει να δημιουργήσει κάτι με δική της αξία, βασιζόμενη στις ικανότητες και την επιχειρηματική της κρίση.

Η Phia είναι πλέον μια από τις πιο πολλά υποσχόμενες startups στον χώρο της τεχνολογίας, με αποστολή να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τις online αγορές μέσω της AI. Η γρήγορη ανάπτυξη, η εντυπωσιακή λίστα επενδυτών και οι καινοτόμες δυνατότητες της εφαρμογής δείχνουν ότι η Phoebe Gates έχει καταφέρει να μετατρέψει ένα φοιτητικό project σε μια startup με υψηλές προοπτικές.

Η πορεία της Phia θα παρακολουθείται στενά, όχι μόνο ως ένα τεχνολογικό εγχείρημα, αλλά και ως προσωπική προσπάθεια της Phoebe Gates να αποδείξει ότι μπορεί να δημιουργήσει κάτι σημαντικό και ανεξάρτητο, μακριά από τη σκιά του πατέρα της.

