Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε πέντε Ευρωπαίους αξιωματούχους και στελέχη οργανώσεων, οι οποίοι έχουν ταχθεί υπέρ της αυστηρότερης ρύθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών, απαγορεύοντάς τους την είσοδο, παραμονή και κάθε δραστηριότητα στην αμερικανική επικράτεια. Στο επίκεντρο των μέτρων βρίσκεται ο πρώην επίτροπος της ΕΕ Τιερί Μπρετόν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αιτιολόγησε την απόφαση υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες των συγκεκριμένων προσώπων αποσκοπούσαν στην επιβολή «λογοκρισίας» εις βάρος αμερικανικών συμφερόντων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για συντονισμένες προσπάθειες Ευρωπαίων ιδεολόγων να πιέσουν αμερικανικές ψηφιακές πλατφόρμες να περιορίσουν απόψεις με τις οποίες διαφωνούν.

«Η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ανεχθεί πλέον τέτοιες κατάφωρες ενέργειες εξωχώριας λογοκρισίας», πρόσθεσε.

Στο στόχαστρο ο πρώην επίτροπος Τιερί Μπρετόν

Ο κ. Μπρετόν διετέλεσε Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2019 έως το 2024, με ευρείες αρμοδιότητες στους τομείς των ψηφιακών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας. Υπήρξε κεντρικό πρόσωπο στην προώθηση του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), που επιβάλλει αυξημένες υποχρεώσεις στις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες.

Οι υπόλοιποι τέσσερις στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις είναι στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται κατά της παραπληροφόρησης και του λόγου μίσους στο διαδίκτυο: ο Ιμράν Άχμεντ, η Κλερ Μέλφορντ, η Άννα-Λένα φον Χόντενμπεργκ και η Γιοζεφίνε Μπαλόν, οι δύο τελευταίες από τη γερμανική ΜΚΟ HateAid.

Σύγκρουση ΗΠΑ – ΕΕ για το ψηφιακό πλαίσιο

Η απόφαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιπαράθεσης της κυβέρνησης Τραμπ με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους κανονισμούς που διέπουν τον ψηφιακό τομέα. Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες, και ιδίως ο DSA, οδηγούν σε περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης, ενώ η ΕΕ υποστηρίζει ότι στόχος είναι η καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου και η προστασία των χρηστών.

Η ΕΕ διαθέτει σήμερα ένα από τα πιο ισχυρά ρυθμιστικά πλαίσια παγκοσμίως για τις ψηφιακές υπηρεσίες, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις από αμερικανικές κυβερνήσεις και τεχνολογικούς κολοσσούς.

Έντονη αντίδραση της Γαλλίας

Η Γαλλία καταδίκασε «με τον πλέον έντονο τρόπο» τις αμερικανικές κυρώσεις. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό τόνισε ότι οι περιορισμοί θεώρησης διαβατηρίου σε βάρος του κ. Μπρετόν και άλλων Ευρωπαίων είναι απαράδεκτοι, υπογραμμίζοντας ότι «οι λαοί της Ευρώπης είναι ελεύθεροι και κυρίαρχοι».

Ο κ. Μπαρό επισήμανε ότι ο DSA υιοθετήθηκε δημοκρατικά από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και δεν έχει εξωχώρια εφαρμογή, ούτε αφορά τις ΗΠΑ. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμέν Αντάντ εξέφρασε πλήρη στήριξη στα πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν.

Μπρετόν: «Άνεμος μακαρθισμού»

Ο ίδιος ο κ. Μπρετόν κατήγγειλε μέσω X ότι στις ΗΠΑ «πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού», παραπέμποντας στο αντικομμουνιστικό κυνήγι μαγισσών της δεκαετίας του 1950. Υπενθύμισε ότι ο DSA εγκρίθηκε από το 90% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα 27 κράτη-μέλη, τονίζοντας ότι «η λογοκρισία δεν βρίσκεται εκεί που νομίζετε».