Αυτή είναι η εποχή που οι αρθρογράφοι στρέφονται στην προφητεία και ένα χρόνο αργότερα αυτοσυγχαίρονται που έκαναν κάποιες σωστές προβλέψεις. Φοβάμαι πως είμαι έτοιμη να μπω σε αυτή την ομάδα.

Όπως προέβλεψα στο τέλος του 2024, οι εξελίξεις στην Ασία το 2025 κινήθηκαν γύρω από τρεις βασικούς άξονες: την άνθηση μιας αδελφικής σχέσης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Σι Τζινπίνγκ, την εντεινόμενη πίεση από το Πεκίνο στην Ταϊβάν και τον ολοένα και πιο θρασύ Κιμ Γιονγκ Ουν που προσεγγίζει τόσο τη Μόσχα όσο και το Πεκίνο.

Αυτές οι δυναμικές θα γίνουν πιο εμφανείς το 2026. Η περιοχή οδεύει για ακόμη ένα έτος αστάθειας, με επιδεινούμενες εντάσεις που θα έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλους μας

Η αδελφική σχέση Τραμπ-Σι θα μπορούσε να χαλάσει

Επιφανειακά, ο Τραμπ και ο Σι φαίνεται να έχουν βρει μια νέα ζεστασιά στις σχέσεις τους – αλλά αυτή είναι εύθραυστη. Ο Σι ήταν ο νικητής του εμπορικού πολέμου το 2025, πράγμα που σημαίνει ότι ο Τραμπ μπαίνει στο νέο έτος με το αριστερό. Αυτό δεν θα ξεχαστεί στην Ουάσινγκτον, όσο δυνατή και αν είναι η φασαρία. Αν και οι αγορές χαιρέτισαν την επαναπροσέγγιση των δύο ανδρών, πολλά θα μπορούσαν να πάνε στραβά. Οι δύο ηγέτες θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν έως και τέσσερις φορές το 2026, κάτι που δίνει πολλές ευκαιρίες να επιδεινωθούν και πάλι οι σχέσεις τους.

Ακόμα όμως και αν δεν το κάνουν, οι σχέσεις τους πιθανότατα θα παραμείνουν τεταμένες, σύμφωνα με μια πρόβλεψη για το 2026 για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας από το Ινστιτούτο Mercator για τις Σπουδές της Κίνας (MERICS), με έδρα το Βερολίνο. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων, που αποτελούνται από ειδικούς και παρατηρητές για την Κίνα, βλέπουν τις σχέσεις των δύο χωρών να επιδεινώνονται σε όλους τους τομείς, από τους στρατιωτικούς και εμπορικούς δεσμούς έως την τεχνολογία. Αυτό παρά την πιο πρόσφατη απόφαση του Τραμπ να επιτρέψει στην Nvidia Corp. να διαθέτει τα προηγμένα της τσιπ στην Κίνα, αποδυναμώνοντας έτσι ένα σύστημα εθνικής ασφάλειας που χρειάστηκε χρόνια για να χτιστεί. Η Ουάσινγκτον λέει ότι τα κορυφαία προϊόντα της Nvidia θα εξακολουθούν να γνωρίζουν περιορισμούς, αλλά η κίνηση αυτή δίνει στο Πεκίνο πρόσβαση σε ημιαγωγούς τουλάχιστον μια γενιά μπροστά από την καλύτερη τεχνολογία που το ίδιο διαθέτει.

Άλλο ένα μέτωπο: Οι σχέσεις Κίνας-Ιαπωνίας

Το τελευταίο διάστημα το Τόκιο επισημαίνει με μεγαλύτερη ένταση το πώς συνδέεται η δική του ασφάλεια με την ευρύτερη σταθερότητα στο Στενό της Ταϊβάν, μια θέση που το Πεκίνο θεωρεί προκλητική.

Ο Κινέζος ηγέτης θα δοκιμάσει πόσο μπορεί να πιέσει τον Τραμπ στο θέμα της Ταϊβάν, το αυτοδιοικούμενο δημοκρατικό νησί που το Πεκίνο διεκδικεί ως δικό του. Αυτό θα κάνει την Ταϊπέι ακόμα πιο ευάλωτη.

Η Ταϊβάν θα νιώσει ακόμη περισσότερο την πίεση

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε έχει αρκετή δουλειά μπροστά του. Θα πρέπει να διαχειριστεί το πολιτικό αδιέξοδο στη νομοθετική εξουσία, ενώ παράλληλα θα προσπαθεί να περάσει έναν συμπληρωματικό αμυντικό προϋπολογισμό 40 δισ. δολ. με στόχο τον εκσυγχρονισμό του στρατού και την ενίσχυση της αμυντικής αποτροπής απέναντι στην αυξανόμενη απειλη από την Κίνα. Το νησί έχει ήδη δεσμευτεί να αυξήσει τις αμυντικές του δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2030, από πάνω από 3% που είναι σήμερα. Ωστόσο, το να αυξηθούν τα χρήματα στην άμυνα μπορεί να μην φτάνει από μόνο του.

Πηγές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών εκτιμούν ότι ο Σι θέλει ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός να είναι ικανός για μια εισβολή έως το 2027. Ωστόσο, πολλοί στρατιωτικοί στρατηγικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι μια πλήρους κλίμακας εισβολή το 2027 είναι απίθανη, καθώς η οικονομία της Κίνας επιβραδύνει και ο στρατός της χώρας ταλανίζεται από έρευνες και εκκαθαρίσεις για διαφθορά. Αντ’ αυτού, υποδεικνύουν σενάρια “καραντίνας” ή αποκλεισμού.

Το Πεκίνο, το οποίο έχει δεσμευτεί να αναλάβει τον έλεγχο της Ταϊβάν με ειρηνικά μέσα, αλλά αρνείται να αποκλείσει το ενδεχόμενο να το κάνει και με τη χρήση βίας, έχει αυξήσει την στρατιωτική και πολιτική πίεση τα τελευταία χρόνια για να πετύχει τις επιδιώξεις του. Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός πραγματοποίησε πρόσφατα στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο βόρειο τμήμα της Ταϊβάν, ενώ οι τακτικές της Κίνας για να “γκριζάρει” την περιοχή – πολεμικά αεροσκάφη που διασχίζουν τη μέση γραμμή, ναυτικές περιπολίες που περικυκλώνουν το νησί, κυβερνοπόλεμος και πόλεμος πληροφοριών – είναι πλέον σχεδόν καθημερινά γεγονότα. Αυτά σχεδόν σίγουρα θα συνεχιστούν και το 2026.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση

Η Βόρεια Κορέα συγκαταλέγεται στους πιο σοβαρούς κινδύνους στο τοπίο ασφάλειας της Ασίας. Μια ενημέρωση του 2025 από την Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ σημειώνει ότι η Πιονγκγιάνγκ έχει πλέον αναπτύξει έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο ικανό να φτάσει στις ηπειρωτικές ΗΠΑ.

Ο Κιμ έχει επανειλημμένα απορρίψει τις διαπραγματεύσεις για την αποπυρηνικοποίηση από τότε που οι πιο πρόσφατες συνομιλίες το 2019 με τον Τραμπ κατέρρευσαν. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας θεωρεί τα πυρηνικά όπλα ως εγγυητή της ασφάλειάς του και δεν έχει καμία πρόθεση να τα απαρνηθεί. Επίσης, ενθαρρύνεται από τους βαθύτερους δεσμούς του με τη Ρωσία και τη σταθερή υποστήριξη από την Κίνα, η οποία αλλάζει τις ισορροπίες στη χερσόνησο.

Αξιωματούχοι της Νότιας Κορέας έχουν υπαινιχθεί την πιθανότητα μιας συνόδου κορυφής με τον Βορρά το 2026, κάτι αδιανόητο πριν από ένα χρόνο. Αυτό δίνει στον Κιμ το πλεονέκτημα που αναζητούσε για να εξασφαλίσει ενδεχομένως άρση των κυρώσεων ή να αποσπάσει μια σιωπηρή έγκριση από τις ΗΠΑ ότι η προσπάθεια για αποπυρηνικοποίηση απέτυχε και πλέον μπορεί να προχωρήσει και να συνεχίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Μπορείτε να περιμένετε και νέες εκτοξεύσεις πυραύλων, διπλωματικό θέατρο και άλλες προσπάθειες που θα μονοπωλούν τη γεωπολιτική ατζέντα.

Η Ασία το 2026 δεν θα είναι στα πρόθυρα του πολέμου. Αλλά η περιοχή θα είναι πιο ασταθής απ’ ό,τι ήταν στην πρόσφατη μνήμη. Καλύτερα να προσδεθείτε.

