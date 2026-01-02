Το συνολικό πακέτο αμοιβών της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, είναι πάνω από 50% υψηλότερο από τον δηλωμένο μισθό της, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ κέρδισε συνολικά περίπου 726.000 ευρώ το 2024, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των FT, ποσό περίπου 56% υψηλότερο από τον “βασικό” μισθό των 466.000 ευρώ που δημοσιοποίησε η κεντρική τράπεζα στην ετήσια έκθεσή της.

Αυτό σημαίνει ότι η Λαγκάρντ κερδίζει σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερα από τον πρόεδρο της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, του οποίου ο μισθός καθορίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ και επί του παρόντος βρίσκεται στα 203.000 δολ. (172.720 ευρώ).

