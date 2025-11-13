Οι χρηματοπιστωτικές αγορές υποτιμούν τους γεωπολιτικούς κινδύνους και σχεδόν όλες οι τράπεζες της ευρωζώνης παραμένουν εκτεθειμένες σε κάποιο βαθμό, προειδοποίησε την Πέμπτη η επικεφαλής εποπτείας της ΕΚΤ, Κλαούντια Μπουχ. Όπως ανέφερε, οποιαδήποτε χαλάρωση της ρυθμιστικής εποπτείας θα μπορούσε να απειλήσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του τραπεζικού τομέα.

Την ώρα που οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν πρωτοβουλίες για μείωση του ρυθμιστικού βάρους στις ΗΠΑ – από χαλάρωση των κεφαλαιακών κανόνων έως πιο ευνοϊκή στάση στις συγχωνεύσεις –, η Μπουχ απέρριψε αυτές τις τάσεις, υποστηρίζοντας ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις δεν πλήττουν την κερδοφορία και ότι οι τράπεζες πρέπει να είναι προετοιμασμένες για απρόβλεπτους κραδασμούς.

Η ίδια τόνισε ότι η «ευρεία ανθεκτικότητα δεν έρχεται εις βάρος της μακροπρόθεσμης κερδοφορίας», επισημαίνοντας ότι οι αποτιμήσεις των αγορών ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν το πραγματικό επίπεδο κινδύνου, αυξάνοντας την πιθανότητα ξαφνικής αναπροσαρμογής τιμών. Σε τέτοια σενάρια, υψηλότερα κεφάλαια λειτουργούν ως καλύτερη ασπίδα προστασίας.

Η Μπουχ σημείωσε ότι οι παραδοσιακές συσχετίσεις μεταξύ μακροοικονομικών κραδασμών και πιστωτικού κινδύνου μπορεί πλέον να μην ισχύουν, ενώ οι αγορές δείχνουν να υποτιμούν τους γεωπολιτικούς παράγοντες.

Σε περιόδους συστημικών αναταράξεων – όπως η πανδημία ή η ενεργειακή κρίση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία – οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες επενέβησαν συντονισμένα. Ωστόσο, καθώς τα δημόσια χρέη βρίσκονται πλέον σε υψηλά επίπεδα, δεν είναι σαφές κατά πόσο μπορούν να προσφέρουν αντίστοιχη στήριξη στο μέλλον.

Η επικεφαλής εποπτείας υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για περιορισμούς στην παροχή πίστωσης λόγω έλλειψης κεφαλαίου, άρα η διατήρηση επαρκών αποθεμάτων παραμένει κρίσιμη. Η ΕΚΤ, πρόσθεσε, θα συνεχίσει την απλοποίηση εποπτικών διαδικασιών χωρίς καμία χαλάρωση του ισχύοντος πλαισίου.

«Δεν χρειαζόμαστε νέα ρυθμιστικά πλαίσια, αλλά χρειαζόμαστε τη δέσμευση των νομοθετών να μην αποδυναμώσουν αυτά που ήδη υπάρχουν», υπογράμμισε η Μπουχ.