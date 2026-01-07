Η Warner Bros. Discovery απέρριψε τη βελτιωμένη πρόταση εξαγοράς από την Paramount Skydance, κρίνοντάς τη χαμηλότερης αξίας και υψηλότερου ρίσκου σε σύγκριση με τη συμφωνία που έχει ήδη συνάψει με τη Netflix. Το διοικητικό συμβούλιο κάλεσε τους μετόχους να μην προσφέρουν τις μετοχές τους στον ανταγωνιστικό μνηστήρα.

Σε επιστολή προς τους μετόχους, το ΔΣ της Warner Bros. ανέφερε ότι η πρόταση της Paramount δεν αποτιμά επαρκώς την εταιρεία και εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες για την ολοκλήρωσή της. Η Paramount είχε καταθέσει στις 22 Δεκεμβρίου αναθεωρημένη προσφορά, επαναλαμβάνοντας τα 30 δολάρια ανά μετοχή, αυξάνοντας το τέλος ακύρωσης και προσθέτοντας προσωπική εγγύηση χρηματοδότησης 40,4 δισ. δολαρίων από τον δισεκατομμυριούχο Λάρι Έλισον.

Βάρος χρέους και αυξημένοι κίνδυνοι

Το ΔΣ επανέλαβε τις ανησυχίες για δανεισμό άνω των 50 δισ. δολαρίων που θα απαιτούσε η συμφωνία με την Paramount, χαρακτηρίζοντάς την ως τη μεγαλύτερη εξαγορά με μόχλευση στην ιστορία. Όπως επισημαίνεται, ο τεράστιος όγκος δανειακής χρηματοδότησης αυξάνει τον κίνδυνο αποτυχίας ολοκλήρωσης, ιδίως σε σύγκριση με τη «βεβαιότητα» της συμφωνίας με τη Netflix.

Παράλληλα, η πρόταση της Paramount προβλέπει λειτουργικούς περιορισμούς έως την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως ανώτατο όριο σε συμβόλαια τεχνολογικής υποδομής άνω των 30 εκατ. δολαρίων ετησίως. Σύμφωνα με το ΔΣ, τέτοιοι όροι θα μπορούσαν να πλήξουν τη λειτουργία της εταιρείας στο μεταβατικό διάστημα 12–18 μηνών.

Κόστος ακύρωσης και το δίλημμα των μετόχων

Η Warner Bros. υπολογίζει ότι η ακύρωση της συμφωνίας με τη Netflix υπέρ της Paramount θα κόστιζε 4,7 δισ. δολάρια. Το ποσό περιλαμβάνει 2,8 δισ. δολάρια ως τέλος ακύρωσης, 1,5 δισ. δολάρια λόγω αποτυχίας ολοκλήρωσης ανταλλαγής χρέους και περίπου 350 εκατ. δολάρια σε πρόσθετα κόστη δανεισμού. Έτσι, από το τέλος ακύρωσης 5,8 δισ. δολαρίων που προσφέρει η Paramount, θα απέμεναν καθαρά μόλις 1,1 δισ. δολάρια.

Netflix ή Paramount: το στοίχημα των καλωδιακών δικτύων

Η Paramount, που ελέγχεται από τον Λάρι Έλισον και τον γιο του Ντέιβιντ Έλισον, επιδιώκει εδώ και μήνες την εξαγορά της Warner Bros., μητρικής των HBO, TNT και CNN. Στις 5 Δεκεμβρίου, η Warner Bros. ανακοίνωσε συμφωνία πώλησης των στούντιο και της streaming δραστηριότητας στη Netflix έναντι μετρητών και μετοχών αξίας 27,75 δολαρίων ανά μετοχή, με παράλληλη απόσχιση των καλωδιακών δικτύων προς τους μετόχους.

Η αντιπαράθεση εστιάζει κυρίως στην αποτίμηση των καλωδιακών δικτύων, τα οποία χάνουν θεατές και διαφημιστικά έσοδα. Η Paramount τα αποτιμά περίπου στο 1 δολάριο ανά μετοχή, ενώ αναλυτές εκτιμούν υψηλότερη αξία. Το ΔΣ της Warner Bros. υποστηρίζει ότι οι μέτοχοι θα αποκομίσουν μεγαλύτερη συνολική αξία μέσω της απόσχισης και της συμφωνίας με τη Netflix.

«Το διοικητικό σας συμβούλιο διαπραγματεύτηκε μια συγχώνευση με τη Netflix που μεγιστοποιεί την αξία και περιορίζει τους κινδύνους, και πιστεύουμε ομόφωνα ότι αυτή η συμφωνία είναι προς το συμφέρον σας», καταλήγει η επιστολή.