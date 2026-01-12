Στο μήνυμα ανεξαρτησίας της νομισματικής πολιτικής και στην καταγγελία πολιτικών πιέσεων εστίασε ο πρόεδρος της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, απαντώντας στις εξελίξεις που φέρνουν την ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα στο επίκεντρο ποινικής έρευνας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Σε γραπτή και βιντεοσκοπημένη δήλωσή του την Κυριακή, ο Πάουελ επιβεβαίωσε ότι η Fed έχει λάβει κλητεύσεις από ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων, διευκρινίζοντας ότι αυτές σχετίζονται με την κατάθεσή του στο Κογκρέσο τον περασμένο Ιούνιο για τις εργασίες ανακαίνισης των κτιρίων της κεντρικής τράπεζας στην Ουάσινγκτον. Τόνισε, ωστόσο, ότι η υπόθεση δεν μπορεί να αποκοπεί από το γενικότερο περιβάλλον πίεσης που –όπως είπε– ασκείται στη Fed.

«Η απειλή ποινικών διώξεων είναι συνέπεια του γεγονότος ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα καθορίζει τα επιτόκια με βάση την καλύτερη δυνατή εκτίμησή μας για το δημόσιο συμφέρον και όχι με βάση τις προτιμήσεις του προέδρου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, το διακύβευμα είναι εάν η νομισματική πολιτική θα συνεχίσει να βασίζεται σε οικονομικά δεδομένα ή αν θα διαμορφώνεται «υπό πολιτική απειλή και εκφοβισμό».

Ο Πάουελ υπογράμμισε ότι η Fed οφείλει να λειτουργεί ανεξάρτητα, προστατεύοντας τη θεσμική της αποστολή, ακόμη και σε περιόδους έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Όπως σημείωσε, οι αποφάσεις για τα επιτόκια λαμβάνονται με γνώμονα τη σταθερότητα των τιμών και τη στήριξη της οικονομίας, και όχι τις βραχυπρόθεσμες πολιτικές επιδιώξεις.

Αναφερόμενος εμμέσως στη μακρόχρονη κριτική που έχει δεχθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Fed ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αλλάξει στάση, επαναλαμβάνοντας ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του «με ακεραιότητα και αφοσίωση στο δημόσιο συμφέρον».

Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι η Fed έχει ήδη προχωρήσει σε διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων, αλλά οι επόμενες κινήσεις θα εξαρτηθούν αποκλειστικά από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας, χωρίς βιασύνη ή εξωτερικές παρεμβάσεις.