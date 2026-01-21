Το αεροσκάφος Air Force One του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης εκτάκτως στη Βάση Άντριους κοντά στην Ουάσινγκτον, ώστε ο πρόεδρος να αλλάξει αεροσκάφος και να συνεχίσει το ταξίδι του στο Νταβός της Ελβετίας, όπου το απόγευμα θα μιλήσει στο Οικονομικό Φόρουμ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το πλήρωμα του αεροσκάφους εντόπισε ηλεκτρικό πρόβλημα και αποφάσισε την έκτακτη προσγείωση του αεροσκάφους, ώστε ο πρόεδρος να χρησιμοποιήσει άλλο αεροσκάφος και να συνεχίσει με ασφάλεια το ταξίδι του.

Δημοσιογράφος του Λευκού Οίκου που ταξίδευε με τον πρόεδρο είπε ότι τα φώτα στην καμπίνα Τύπου του Air Force One έσβησαν για λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ αστειεύτηκε με τους δημοσιογράφους στο Air Force One, λέγοντας ότι «το καταριανό τζετ ακούγεται αυτή τη στιγμή πολύ καλύτερο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι του με άλλο προεδρικό αεροσκάφος, πιθανότατα C-32A της 89ης Πτέρυγας Αερομεταφορών.