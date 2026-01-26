Η τεχνητή νοημοσύνη «εισβάλλει» όλο και περισσότερο στις επιχειρήσεις και «διεκδικεί» ή αποκτά ρόλο ανάλογα και με τη δραστηριότητα, κάθε φορά, των εταιρειών που αποφασίζουν να την αξιοποιήσουν. Σε κάθε περίπτωση, η πίστη των επιχειρηματικών ηγετών στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να αυξήσει την παραγωγικότητα δοκιμάζεται στην πράξη από το ίδιο το εργατικό δυναμικό τους, αναφέρει η Wall Street Journal. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν τους εξοικονομεί πολύ χρόνο στην καθημερινή τους εργασία μέχρι στιγμής, ενώ πολλοί αναφέρουν ότι αισθάνονται αμηχανία ως προς τον τρόπο ενσωμάτωσής της στην εργασία τους. Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες ξοδεύουν τεράστια ποσά στην τεχνητή νοημοσύνη, στοιχηματίζοντας ότι η δύναμη της τεχνολογίας να επιταχύνει τα πάντα, από τις πωλήσεις έως τις λειτουργίες του back-office, θα εγκαινιάσει μια νέα εποχή αποδοτικότητας και αύξησης των κερδών.

Το χάσμα μεταξύ της πραγματικής εμπειρίας των ανώτερων στελεχών και των εργαζομένων με τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη είναι τεράστιο, σύμφωνα με μια νέα έρευνα της εταιρείας συμβούλων τεχνητής νοημοσύνης Section σε 5.000 υπαλλήλους γραφείου. Τα δύο τρίτα των μη διευθυντικών στελεχών δήλωσαν ότι εξοικονόμησαν λιγότερο από δύο ώρες την εβδομάδα ή καθόλου χρόνο με την τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, περισσότερο από το 40% των στελεχών δήλωσαν ότι η τεχνολογία τους εξοικονόμησε περισσότερες από οκτώ ώρες εργασίας την εβδομάδα.

Τα στελέχη «θεωρούν αυτόματα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι η σωτηρία τους», δήλωσε ο Στίβ ΜακΓκάρβεϊ , σχεδιαστής εμπειρίας χρήστη στο Raleigh της Βόρειας Καρολίνας. «Δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές έψαξα μια λύση για ένα πρόβλημα, ρώτησα ένα LLM και μου έδωσε μια λύση για ένα πρόβλημα προσβασιμότητας που ήταν εντελώς λάθος», είπε, αναφερόμενος σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο.

Ο ΜακΓκάρβεϊ , 53 ετών, είπε ότι ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η χρήση του Perplexity ως βοηθού έρευνας, του έχουν εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο. Ωστόσο, μέρος της δουλειάς του είναι να διασφαλίζει ότι οι χρήστες με προβλήματα όρασης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ιστότοπους. Είπε ότι έχει περάσει αρκετές ώρες εξηγώντας σε ένα bot τεχνητής νοημοσύνης γιατί μια προτεινόμενη λύση δεν θα λειτουργήσει.

Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα του Τμήματος ήταν πολύ πιο πιθανό να δηλώσουν ότι ένιωθαν άγχος ή υπερβολική πίεση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη παρά ενθουσιασμό — το αντίθετο ίσχυε για τα στελέχη — και το 40% όλων των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να μην ξαναχρησιμοποιήσουν ποτέ τεχνητή νοημοσύνη. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος με τον οποίο οι περισσότεροι δήλωσαν ότι χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ήταν για βασικές λειτουργίες, όπως αντικατάσταση αναζητήσεων στο Google ή δημιουργία προσχεδίων. Πολύ λιγότεροι το χρησιμοποιούσαν για πιο σύνθετες εργασίες, όπως ανάλυση δεδομένων ή δημιουργία κώδικα.Μια νέα έκθεση της εταιρείας επιχειρηματικού λογισμικού Workday φτάνει στο σημείο να χαρακτηρίζει τις απογοητεύσεις με την τεχνολογία ως «φόρο τεχνητής νοημοσύνης» στην παραγωγικότητα. Αν και το 85% των περίπου 1.600 υπαλλήλων που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι εξοικονομούν μία έως επτά ώρες την εβδομάδα χάρη στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, μεγάλο μέρος του χρόνου αυτού αντισταθμίζεται από την ανάγκη διόρθωσης σφαλμάτων και επανεπεξεργασίας του περιεχομένου που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Δεν είδαν μέχρι τώρα σημαντικό όφελος

Σε μια έρευνα της PricewaterhouseCoopers μεταξύ διευθυνόντων συμβούλων που παρουσιάστηκε στην ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την προηγούμενη εβδομάδα, το 12% δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είχε αποφέρει οφέλη τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και εσόδων.

Περισσότεροι από τους μισούς από τους σχεδόν 4.500 διευθύνοντες συμβούλους που συμμετείχαν στην έρευνα σε όλο τον κόσμο δήλωσαν ότι δεν έχουν δει μέχρι στιγμής κανένα σημαντικό οικονομικό όφελος. Ορισμένες εταιρείες έχουν ήδη αναφερθεί σε φιλόδοξες προσπάθειες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες αργότερα χρειάστηκαν την βοήθεια ανθρώπων.

Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών Klarna βασίστηκε στην τεχνητή νοημοσύνη το 2024 για να αντικαταστήσει το έργο εκατοντάδων εξωτερικών συνεργατών εξυπηρέτησης πελατών. Αργότερα, η εταιρεία άλλαξε ξανά κατεύθυνση, προσλαμβάνοντας περίπου μια ντουζίνα ανθρώπων για να απαντούν σε πιο απαιτητικές ερωτήσεις.

Πηγή: ot.gr