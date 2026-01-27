Η κινεζική Anta Sports Products ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα αποκτήσει ποσοστό 29,06% στην Puma, εξαγοράζοντας το μερίδιο της οικογένειας Pinault έναντι €1,5 δισ., κίνηση που την καθιστά τον μεγαλύτερο μέτοχο της γερμανικής εταιρείας αθλητικών ειδών.

Η Anta, η οποία είναι εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ, θα καταβάλει €35 ανά μετοχή της Puma σε μετρητά, τίμημα που αντιστοιχεί σε premium 62% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Puma στα €21,63 τη Δευτέρα.

Αναλυτές της Morningstar χαρακτήρισαν τη συμφωνία «περίεργη», επισημαίνοντας ότι η Puma δεν συμμετείχε στη διαδικασία, παρά το γεγονός ότι ανταγωνιστής της καθίσταται βασικός της μέτοχος.

Σε δηλώσεις του, ο Wei Lin, αντιπρόεδρος της Anta για τη βιωσιμότητα και τις σχέσεις με τους επενδυτές, ανέφερε ότι η Puma διαθέτει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στην κινεζική αγορά, όπου η παρουσία της παραμένει περιορισμένη. Όπως είπε, η Κίνα αντιστοιχεί σήμερα σε μόλις 7% των παγκόσμιων εσόδων της Puma, προσθέτοντας ότι η Anta διαθέτει «πολλές ιδέες για το πώς να γίνει η Puma πιο επιτυχημένη στην Κίνα».

Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε ισχυρή αντίδραση στο χρηματιστήριο. Η μετοχή της Puma κατέγραψε άνοδο 15% στις πρώτες συναλλαγές της Τρίτης στη Φρανκφούρτη, ενώ ο τίτλος της Anta ενισχυόταν κατά 1,3%.