Οι τιμές του χρυσού και του αργυρού κατέγραψαν απότομη άνοδο την Τρίτη, με τον χρυσό να οδεύει προς τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του από τον Νοέμβριο του 2008, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν μαζικά στα πολύτιμα μέταλλα έπειτα από τη μεγαλύτερη διήμερη πτώση των τιμών τους εδώ και δεκαετίες.

Ο χρυσός άμεσης παράδοσης (spot) ενισχύθηκε κατά 5,3% στα 4.913,59 δολάρια ανά ουγγιά έως τις 14:34 (ώρα Κύπρου), ανακάμπτοντας από το χαμηλό των 4.403,24 δολαρίων που είχε καταγραφεί τη Δευτέρα. Το ιστορικό υψηλό των 5.594,82 δολαρίων ανά ουγγιά, που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, παραμένει προς το παρόν αξεπέραστο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Απρίλιο αυξήθηκαν κατά 6,1% στα 4.936,20 δολάρια ανά ουγγιά.

Ακόμη εντονότερη ήταν η αντίδραση στον άργυρο, ο οποίος εκτινάχθηκε κατά 9% στα 86,60 δολάρια ανά ουγγιά. Η άνοδος ακολούθησε τη μείωση-ρεκόρ 27% που είχε καταγράψει την Παρασκευή σε μία μόνο συνεδρίαση και την περαιτέρω πτώση 6% τη Δευτέρα.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι ο Κέβιν Γουόρς, ως επόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, θα στηρίξει τη μείωση των επιτοκίων. Ωστόσο, αναμένουν παράλληλα περιορισμό του ισολογισμού της Fed, μια εξέλιξη που παραδοσιακά ενισχύει το δολάριο και μπορεί να επηρεάσει τη δυναμική των πολύτιμων μετάλλων.

Πρόσθετες πιέσεις προήλθαν από την απόφαση του CME Group να αυξήσει τις απαιτήσεις περιθωρίου ασφάλισης (margin requirements) στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πολύτιμων μετάλλων. Παρά ταύτα, αναλυτές εκτιμούν ότι η ανοδική πορεία του χρυσού δεν έχει ολοκληρωθεί και προβλέπουν νέα ιστορικά υψηλά αργότερα μέσα στο έτος.

Στο μεταξύ, το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η πολυαναμενόμενη έκθεση για την απασχόληση του Ιανουαρίου δεν θα δημοσιευθεί αυτή την Παρασκευή, λόγω μερικού κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η πλατίνα άμεσης παράδοσης σημείωσε άνοδο 5,4% στα 2.235 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το ιστορικό υψηλό των 2.918,80 δολαρίων που είχε καταγραφεί στις 26 Ιανουαρίου. Το παλλάδιο ενισχύθηκε κατά 4,8% στα 1.801,50 δολάρια ανά ουγγιά.