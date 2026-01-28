Του Brandon Kochkodin

Το ασήμι υπεραποδίδει έναντι του χρυσού, με τον λόγο χρυσού προς ασήμι να υποχωρεί κάτω από το επίπεδο του 50 για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2012. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το υψηλότερο σχετικό επίπεδο του ασημιού έναντι του χρυσού τα τελευταία 14 χρόνια, σε μια περίοδο έντονης ανόδου των πολύτιμων μετάλλων.

Τους τελευταίους 12 μήνες, ο χρυσός έχει ενισχυθεί κατά περίπου 80%, ξεπερνώντας τα 5.100 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι έχει εκτιναχθεί κατά 250%, αγγίζοντας τα 110 δολάρια ανά ουγγιά. Και τα δύο μέταλλα έχουν καταγράψει ιστορικά υψηλά, αντανακλώντας την αυξημένη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Πίσω από αυτή την τάση βρίσκεται η έντονη ανησυχία των επενδυτών. Οι πόλεμοι στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή συνεχίζονται, οι εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ–Κίνας κλιμακώνονται εκ νέου, ενώ η εμπιστοσύνη στο δολάριο εξασθενεί λόγω του αυξανόμενου χρέους των ΗΠΑ και του επίμονου πληθωρισμού άνω του 2%. Την ίδια στιγμή, πολιτικοί ηγέτες προειδοποιούν για αποδόμηση του μεταπολεμικού παγκόσμιου συστήματος. Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι η «διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες» καταρρέει, ενισχύοντας τη στροφή των επενδυτών σε περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ανθεκτικά στις γεωπολιτικές και νομισματικές αναταράξεις.

Η τελευταία φορά που ο λόγος χρυσού προς ασήμι κινήθηκε σε τόσο χαμηλά επίπεδα ήταν τον Μάρτιο του 2012, περίοδο που συνέπεσε με την «Επιχείρηση Twist» της Fed. Τότε, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ επιχείρησε να συγκρατήσει τα μακροπρόθεσμα επιτόκια αγοράζοντας ομόλογα μεγάλης διάρκειας και πουλώντας βραχυπρόθεσμα, κίνηση που ερμηνεύθηκε ως ένδειξη εξάντλησης των συμβατικών εργαλείων νομισματικής πολιτικής. Οι χαμηλές αποδόσεις αποδυνάμωσαν την ελκυστικότητα των μετρητών και των ομολόγων, οδηγώντας κεφάλαια προς τον χρυσό και το ασήμι.

Το πλαίσιο αυτό εξηγεί τη γενικευμένη άνοδο των τιμών των πολύτιμων μετάλλων. Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία το ασήμι υπεραποδίδει του χρυσού παραμένει ασυνήθιστη. Από το 1985, ο λόγος χρυσού προς ασήμι διαμορφώνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 70, ενώ έχει υποχωρήσει κάτω από το 50 μόλις στο 6% των ημερών διαπραγμάτευσης.

Αυτό δεν συνεπάγεται άμεση αντιστροφή της τάσης. Οι πόλεμοι, το χρέος και ο πληθωρισμός συνεχίζουν να κατευθύνουν κεφάλαια στα μέταλλα. Ωστόσο, όταν ένα τόσο σπάνιο επίπεδο εμφανίζεται, προσελκύει την προσοχή των επενδυτών και μπορεί να επηρεάσει τις μελλοντικές ισορροπίες.

Η εξισορρόπηση των τιμών θα μπορούσε να προκύψει με δύο τρόπους. Εάν ο χρυσός παραμείνει κοντά στα 5.100 δολάρια, το ασήμι θα έπρεπε να υποχωρήσει περίπου στα 72 δολάρια, κάτι που συνεπάγεται πτώση της τάξης του 35%. Εναλλακτικά, εάν το ασήμι διατηρηθεί στα 110 δολάρια, ο χρυσός θα πρέπει να συνεχίσει το ανοδικό του ράλι προς τα 7.700 δολάρια ανά ουγγιά.

Forbes