Η Σαουδική Αραβία αυξάνει την παραγωγή και τις εξαγωγές πετρελαίου στο πλαίσιο ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση που τυχόν αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν διαταράξει τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, ανέφεραν την Τετάρτη δύο πηγές που γνωρίζουν το σχέδιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο πλήγματος κατά του Ιράν, προκειμένου να πιέσει την ηγεσία του να συμφωνήσει σε μια συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες εβδομάδες.

Πέρυσι, η Σαουδική Αραβία αύξησε τις εξαγωγές πετρελαίου τον Ιούνιο κατά περίπου 0,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, αποστέλλοντας περισσότερο αργό σε αποθήκες στο εξωτερικό, την ίδια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το Reuters.

Το φετινό σχέδιο είναι παρόμοιο με εκείνο του 2025, σύμφωνα με τις δύο πηγές. Η Σαουδική Αραβία αυξάνει την παραγωγή πετρελαίου για λόγους ετοιμότητας, ώστε να ενισχύσει τις εξαγωγές της. Το βασίλειο θα περιορίσει το σχέδιο εάν δεν υπάρξει διαταραχή και αργότερα θα μειώσει την παραγωγή για να παραμείνει εντός των ποσοστώσεων του OPEC+, ανέφερε μία από τις πηγές.

Το Ιράν, το οποίο παράγει πάνω από το 3% του παγκόσμιου πετρελαίου, έχει δεσμευτεί να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση, θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο και άλλες ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Περισσότερα από 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, συμπυκνωμάτων και καυσίμων διέρχονται καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένων ποσοτήτων από τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κουβέιτ, καθώς και φυσικού αερίου από το Κατάρ.

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος παραγωγός του OPEC, έχει παρέμβει στις αγορές πετρελαίου επί δεκαετίες, είτε αυξάνοντας την παραγωγή σε περιόδους διαταραχών είτε μειώνοντάς την όταν εκτιμά ότι η αγορά παρουσιάζει υπερπροσφορά.

