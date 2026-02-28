Την άμεση διακοπή της χρήσης της τεχνολογίας της Anthropic από όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρσκευή μέσω του Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει εξάμηνη μεταβατική περίοδος για υπηρεσίες όπως το υπουργείο Άμυνας που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της εταιρείας.

“Δίνω εντολή σε ΟΛΕΣ τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ κάθε χρήση της τεχνολογίας της Anthropic. Δεν τη χρειαζόμαστε, δεν τη θέλουμε και δεν θα συνεργαστούμε ξανά μαζί τους!” δήλωσε ο Τραμπ.

Η οδηγία του Τραμπ έρχεται εν μέσω μιας διαμάχης που ξέσπασε μεταξύ του Πενταγώνου και της Anthropic, μετά την άρνηση της καλιφορνέζικης νεοφυούς επιχείρησης να παραχωρήσει απεριόριστη πρόσβαση στον αμερικανικό στρατό.

Η εταιρεία είχε εκφράσει επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο ο στρατός θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη της.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ τονίζει:

“Οι ΗΠΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΠΟΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ, WOKE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΥΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΜΑΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ! Αυτή η απόφαση ανήκει στον ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ [σσ. των δυνάμεων] και στους εξαιρετικούς ηγέτες που διορίζω για να διοικούν τον στρατό μας”, και προσθέτει:

“Οι τρελοί αριστεροί της Anthropic έκαναν ένα ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΛΑΘΟΣ προσπαθώντας να ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ με τη βία στο Υπουργείο Άμυνας να υπακούσει στους Όρους Χρήσης τους αντί για το Σύνταγμά μας. Ο εγωισμός τους θέτει σε κίνδυνο τις ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ, τις στρατιωτικές μας δυνάμεις και την Εθνική μας Ασφάλεια”.

“Ως εκ τούτου, δίνω εντολή σε ΟΛΕΣ τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ κάθε χρήση της τεχνολογίας της Anthropic. Δεν τη χρειαζόμαστε, δεν τη θέλουμε και δεν θα συνεργαστούμε ξανά μαζί τους!”.

Αναφέρει ότι “θα υπάρξει μια εξάμηνη περίοδος σταδιακής κατάργησης για υπηρεσίες όπως το Υπουργείο Πολέμου [σσ. υπουργείο Άμυνας] που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της Anthropic σε διάφορα επίπεδα”.

Καλεί παράλληλα την Anthropic “να συνεργαστεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σταδιακής κατάργησης, διαφορετικά θα χρησιμοποιήσω όλη την εξουσία της Προεδρίας για να την αναγκάσω να συμμορφωθεί, με σημαντικές αστικές και ποινικές συνέπειες”.

“ΕΜΕΙΣ θα αποφασίσουμε για το μέλλον της χώρας μας — ΟΧΙ κάποια ανεξέλεγκτη, ριζοσπαστική αριστερή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που διευθύνεται από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα για το πώς είναι ο πραγματικός κόσμος”, καταλήγει.

capital.gr