Σε πενθήμερη αναστολή των ανοικτών πωλήσεων (short selling) προχώρησε το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς Τουρκίας (SPK), μετά τη βουτιά άνω του 5% που κατέγραψε το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης στο ξεκίνημα της εβδομάδας, υπό το βάρος της αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο βασικός δείκτης BIST 100 υποχώρησε κατά 5,32% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο, διολισθαίνοντας στις 12.987 μονάδες και διασπώντας καθοδικά το ψυχολογικό όριο των 13.000 μονάδων. Την προηγούμενη εβδομάδα η αγορά είχε κλείσει με απώλειες 1,16%, στις 13.717 μονάδες.

Οι ρυθμιστικές αρχές ενεργοποίησαν άμεσα μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης, καθώς η πίεση στις τιμές εντάθηκε από τις πρώτες συναλλαγές, με φόντο τις εξελίξεις μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Το SPK ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση των short selling τίθεται σε ισχύ από τις 2 Μαρτίου έως το τέλος της συνεδρίασης της 6ης Μαρτίου 2026, επικαλούμενο την ανάγκη σταθεροποίησης της αγοράς και προστασίας των επενδυτών. Στην επίσημη ανακοίνωσή του σημειώνει ότι το μέτρο αποσκοπεί στη διασφάλιση της «αξιόπιστης, διαφανούς και σταθερής λειτουργίας των κεφαλαιαγορών».

Τεχνικά μέτρα για τον περιορισμό της μεταβλητότητας

Παράλληλα με την αναστολή των ανοικτών πωλήσεων, το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης ενεργοποίησε τεχνικά μέτρα πέδησης της μεταβλητότητας. Συγκεκριμένα, τέθηκε σε εφαρμογή αλγοριθμικό μέτρο κατά των συναλλαγών υψηλής συχνότητας, με τη μείωση του λόγου παραγγελιών προς συναλλαγές (OTR) από 5:1 σε 3:1, απόφαση που ελήφθη την 1η Μαρτίου 2026 και ισχύει μέχρι νεωτέρας.

Οι αρχές δηλώνουν ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς η τουρκική αγορά παραμένει εκτεθειμένη σε έντονες διακυμάνσεις λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και της διεθνούς αποστροφής ρίσκου.

