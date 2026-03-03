Αγωγή κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέθεσε η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, αμφισβητώντας τη δέσμευση ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η προσφυγή κατατέθηκε στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο και στρέφεται κατά κανονισμού του Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Δεκεμβρίου 2025, ο οποίος προβλέπει την επ’ αόριστον ακινητοποίηση των συγκεκριμένων assets.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, ο κανονισμός παραβιάζει «βασικά και αναφαίρετα δικαιώματα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, το απαραβίαστο της περιουσίας και την αρχή της κυριαρχικής ασυλίας των κρατών και των κεντρικών τραπεζών τους», όπως αυτά κατοχυρώνονται από το διεθνές δίκαιο.

Τον Δεκέμβριο, τα κράτη-μέλη της ΕΕ ενέκριναν την παράταση της δέσμευσης περίπου 210 δισ. ευρώ ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται εντός της Ένωσης, μετά την πλήρη εισβολή που διέταξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον Φεβρουάριο του 2022. Η ΕΕ έχει δηλώσει ότι τα κεφάλαια θα παραμείνουν δεσμευμένα έως ότου τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία.

Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων φυλάσσεται στο Euroclear, ενώ η βελγική κυβέρνηση έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων προς στήριξη δανείου υπέρ της Ουκρανίας.

Η ρωσική κεντρική τράπεζα υποστηρίζει ότι ο κανονισμός εμποδίζει οποιαδήποτε μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων για απεριόριστο χρονικό διάστημα και της στερεί τη δυνατότητα να προσφύγει αποτελεσματικά στη δικαιοσύνη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ή για την επιβολή σχετικών δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων.

Παράλληλα, κάνει λόγο για παραβίαση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι ο κανονισμός εγκρίθηκε με πλειοψηφία και όχι ομόφωνα.

Η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί σε σημαντική νομική και πολιτική αντιπαράθεση, καθώς αφορά το καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ και τη διαχείριση παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων.

Capital.gr