Η χρονική διάρκεια της «πρωτοφανούς και βαθιά ανησυχητικής» κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει το εύρος των οικονομικών επιπτώσεων για την Ευρώπη, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο ετήσιο φόρουμ του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο.

Ο επικεφαλής της Ευρωομάδας τόνισε ότι η διεθνής κατάσταση χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα, σημειώνοντας πως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν πιέσεις στη διεθνή τάξη και επηρεάζουν ήδη την ευρωπαϊκή οικονομία.

«Βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν ενταθεί σημαντικά, με επιπτώσεις που πλέον φτάνουν μέχρι τις ακτές της Ευρώπης», ανέφερε.

Πίεση σε ενέργεια, μεταφορές και εφοδιαστικές αλυσίδες

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισήμανε ότι η Μέση Ανατολή βρίσκεται στον πυρήνα των παγκόσμιων ενεργειακών ροών και των βασικών εμπορικών διαδρόμων, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε κλιμάκωση στην περιοχή έχει άμεσο οικονομικό αντίκτυπο.

Όπως σημείωσε, η αστάθεια ήδη προκαλεί:

αύξηση στις τιμές της ενέργειας,

άνοδο στο κόστος μεταφοράς και ασφάλισης,

πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Τόνισε ότι το πραγματικό μέγεθος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της κρίσης.

«Το πλήρες μέγεθος του αντίκτυπου θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της κρίσης. Εκεί είναι που τα πραγματικά αποτελέσματα για τις θαλάσσιες μεταφορές, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την εμπιστοσύνη των επενδυτών θα γίνουν εμφανή», είπε.

Τέλος η «γεωπολιτική αθωότητα» της Ευρώπης

Ο πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται πλέον σε μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα.

«Η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει. Η ευρωπαϊκή κυριαρχία δεν είναι πια μια αφηρημένη φιλοδοξία, αλλά προϋπόθεση για την οικονομική επιβίωση και τη θεσμική ισχύ», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, σε ένα περιβάλλον πολλαπλών γεωπολιτικών κρίσεων απαιτείται στρατηγική αυτονομία και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ρόλος της ψηφιακής χρηματοδότησης

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε επίσης ένα πλαίσιο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω της ψηφιακής χρηματοδότησης.

Όπως ανέφερε, η Ευρώπη διαθέτει επαρκές ανθρώπινο δυναμικό, ιδέες και αποταμιεύσεις, ωστόσο το ζητούμενο είναι η δημιουργία μηχανισμών που θα μετατρέπουν τις αποταμιεύσεις σε επενδύσεις και καινοτομία.

Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στη σημασία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την οποία χαρακτήρισε ως σημαντική μεταρρύθμιση για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Καθοριστικός ρόλος της ΕΤΕπ

Ο επικεφαλής της Ευρωομάδας τόνισε επίσης τον ρόλο του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής ανάπτυξης.

Όπως είπε, τα δύο αυτά ιδρύματα δεν λειτουργούν μόνο ως δανειστές, αλλά ως μηχανισμοί που βοηθούν στη μείωση του επενδυτικού κινδύνου και στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων.

«Ο Όμιλος της ΕΤΕπ είναι ένα από τα λίγα ιδρύματα με τη νομιμοποίηση και την αξιοπιστία να γεφυρώσει τις ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις με την ανάγκη της Ευρώπης για κλίμακα», ανέφερε.

Η ψηφιακή χρηματοδότηση ως εργαλείο μετασχηματισμού

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, η ψηφιακή χρηματοδότηση μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο για τον οικονομικό μετασχηματισμό της Ευρώπης, καθώς αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντλείται, κατανέμεται και εποπτεύεται το κεφάλαιο.

Όπως υπογράμμισε, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μπορεί να μειώσει τις αποστάσεις μεταξύ επενδυτών και επιχειρήσεων και να συμβάλει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς.

ΚΥΠΕ